В Мангистауском районе новый начальник полиции

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Нуржан Махмутов работает в органах внутренних дел с 2001 года. В разные годы занимал различные руководящие должности в правоохранительных органах.



- Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области по согласованию с МВД РК новым начальником отдела полиции Мангистауского района назначен подполковник полиции Нуржан Махмутов. До нового назначения занимал должность начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Мангистауской области, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.