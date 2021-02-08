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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 2099

Чиновники Мангистау увольняются по собственному желанию

Сегодня, 8 февраля, сразу двое чиновников освободили свои рабочие кресла. Заявление на увольнение по собственному желанию написали руководитель управления образования и заместитель акима Мангистауской области. Об этом сообщили в акимате Мангистауской области.

фото из открытых источников
Заявление поступило от Аскара Сейдалиева. Экс-руководитель управление образования Мангистауской области с 1994 до 2018 года занимал различные должности в университете им. Ш. Есенова, откуда был направлен на должность главного педагога региона.

Чиновники Мангистау увольняются по собственному желанию

Аскар Сейдалиев

Следующим чиновником, пожелавшим оставить руководящую должность, стал заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Качаков. Финансист по образованию Бакытжан Качаков работал в разных управлениях и комитетах. В том числе был заместителем председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С августа 2019 года был заместителем акима Мангистауской области. Он курировал сферы сельского хозяйства, экологии и жилищно-коммунальное хозяйство региона.

Чиновники Мангистау увольняются по собственному желанию

Бакытжан Качаков



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Комментарии ( 4 )

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  • Сухов.
 Феникс (Посетители) Сегодня, 18:52
Как жаль, что вы наконец-то уходите!!!
 
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  • Феникс
  • Сухов.
  • alixah
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:11
сразу двое чиновников освободили свои рабочие кресла

Ща заплАчу! poka
 
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  • Сухов.
  • alixah
 Око (Посетители) Сегодня, 17:27
elek,
скоро, видимо, узнаем)))

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Око
  • Феникс
  • Ingul
  • Сухов.
  • alixah
 elek (Посетители) Сегодня, 17:10
Заявление на увольнение по собственному желанию написали

"А где у нас случилось?"
 
 

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