Чиновники Мангистау увольняются по собственному желанию

Аскар Сейдалиев



Бакытжан Качаков



Заявление поступило от Аскара Сейдалиева. Экс-руководитель управление образования Мангистауской области с 1994 до 2018 года занимал различные должности в университете им. Ш. Есенова, откуда был направлен на должность главного педагога региона.Следующим чиновником, пожелавшим оставить руководящую должность, стал заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Качаков. Финансист по образованию Бакытжан Качаков работал в разных управлениях и комитетах. В том числе был заместителем председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан.С августа 2019 года был заместителем акима Мангистауской области. Он курировал сферы сельского хозяйства, экологии и жилищно-коммунальное хозяйство региона.