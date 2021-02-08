Чиновники Мангистау увольняются по собственному желанию

фото из открытых источников
Заявление поступило от Аскара Сейдалиева. Экс-руководитель управление образования Мангистауской области с 1994 до 2018 года занимал различные должности в университете им. Ш. Есенова, откуда был направлен на должность главного педагога региона.
Следующим чиновником, пожелавшим оставить руководящую должность, стал заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Качаков. Финансист по образованию Бакытжан Качаков работал в разных управлениях и комитетах. В том числе был заместителем председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С августа 2019 года был заместителем акима Мангистауской области. Он курировал сферы сельского хозяйства, экологии и жилищно-коммунальное хозяйство региона.
Аскар Сейдалиев
Следующим чиновником, пожелавшим оставить руководящую должность, стал заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Качаков. Финансист по образованию Бакытжан Качаков работал в разных управлениях и комитетах. В том числе был заместителем председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С августа 2019 года был заместителем акима Мангистауской области. Он курировал сферы сельского хозяйства, экологии и жилищно-коммунальное хозяйство региона.
Бакытжан Качаков