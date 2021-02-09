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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:04

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Назначен заместитель начальника ДЧС Мангистауской области

На должность заместителя начальника ДЧС Мангистауской области назначен подполковник гражданской защиты Нурлан Максутович Жанабаев.

Фото Пресс-службы ведомства
Нурлан Жанабаев родился и вырос в Атырауской области.

В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Свою трудовую деятельность начал в 2006 году с должности инженера ДЧС Атырауской области.

В период с 2006 по 2014 годы занимал различные должности по линии государственного пожарного контроля.

В 2014 году возглавил управление единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области.

В 2017 году был назначен на должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям Атырау.



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