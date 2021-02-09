Назначен заместитель начальника ДЧС Мангистауской области

Фото Пресс-службы ведомства
Нурлан Жанабаев родился и вырос в Атырауской области.
В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК.
Свою трудовую деятельность начал в 2006 году с должности инженера ДЧС Атырауской области.
В период с 2006 по 2014 годы занимал различные должности по линии государственного пожарного контроля.
В 2014 году возглавил управление единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области.
В 2017 году был назначен на должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям Атырау.
В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК.
Свою трудовую деятельность начал в 2006 году с должности инженера ДЧС Атырауской области.
В период с 2006 по 2014 годы занимал различные должности по линии государственного пожарного контроля.
В 2014 году возглавил управление единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области.
В 2017 году был назначен на должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям Атырау.
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