Назначен заместитель начальника ДЧС Мангистауской области

Фото Пресс-службы ведомства

Нурлан Жанабаев родился и вырос в Атырауской области.



В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК.



Свою трудовую деятельность начал в 2006 году с должности инженера ДЧС Атырауской области.



В период с 2006 по 2014 годы занимал различные должности по линии государственного пожарного контроля.



В 2014 году возглавил управление единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС Атырауской области.



В 2017 году был назначен на должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям Атырау.