В Мангистау 98 пациентов получают лечение от коронавируса

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По данным центра общественных коммуникаций региона, на сегодняшний день в инфекционных стационарах І-ІІ уровня по области лечение получают 98 человек.



По информации управления здравоохранения Мангистауской области, из 98 пациентов у 31 результаты ПЦР-анализов показали положительный результат.



- В настоящее время в состоянии средней тяжести находятся 89 человек, пятеро - в тяжелом, и шестеро пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние пациентов в реанимации обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими хроническими заболеваниями. Занятость коечного фонда по области составляет 22 процента, - рассказали в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



На сегодняшний день в регионе функционируют 444 инфекционных койки, 54 реанимационных койки. Для граждан РК и иностранцев без заключения ПЦР-анализа открыты 270 карантинных коек.