Жители Мангистау могут сообщать о правонарушениях в полицию через мобильное приложение «102»

C 1 февраля Министерство внутренних дел РК запустило новый удобный для населения сервис – мобильное приложение «102».- Одним из преимуществ использования мобильного приложения является возможность отправлять как короткие сообщения о происходящем, так фото и видео. Также можно совершить видеозвонок прямо с места происшествия, что позволит оператору центра оперативного управления полиции Актау видеть происходящее и сразу принимать соответствующие меры реагирования, - отметили в полиции региона.- отправить в полицию сообщение о правонарушении – нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других;- подать обращение в органы внутренних дел;- связаться с оператором путем аудио- и видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования;- обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.Глава ведомства отметил, что при помощи приложения и благодаря активности граждан повысится оперативность реагирования полиции, эффективность при раскрытии преступлений, а многие правонарушения можно будет предупредить и предотвратить.- Наибольшего успеха можно добиться лишь там, где вместе с правоохранительными органами активное участие принимает население. Поэтому, уважаемые жители и гости нашей области, мы просим вас сообщать о преступлениях и происшествиях, оказывать содействие сотрудникам полиции в раскрытии совершенных преступлений, правонарушений путем предоставления информации о лицах, совершивших преступления или правонарушения, и других достоверных фактах. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите, – обратился к гражданам главный полицейский региона Жанарбек Бактыбаев.Новый сервис доступен гражданам с 1 февраля. Скачать приложение можно в Play Market для смартфонов системы Android и в App Store для смартфонов системы IOS.