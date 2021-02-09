Антимонопольный департамент проверил застройщиков Актау

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В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали, что проведен комплекс мероприятий по недопущению необоснованного роста цен на рынке жилья среди застройщиков.



- Установлены признаки антиконкурентных согласованных действий при строительстве и разделе товарного рынка по территориальному признаку. Учитывая, что деятельность субъектов направлена на ограничение конкуренции и сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, материалы направлены в правоохранительные органы для производства досудебного расследования, - сообщили в ведомстве.



В антимонопольном департаменте отметили, что за нарушения антимонопольного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.