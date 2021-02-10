Просто завод! В Мунайлинском районе обещают запустить предприятие по производству молока

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- Предприятие «Полимер Пласт Актау» инвестировал 100 миллионов тенге в район. На данный момент на 70 процентов завершена установка цеха по производству молока. Предприниматель закупил оборудование для производства молока в России. Завод планируется открыть в этом году, - сказал Беимбет Сулейменов.



Отмечается, что по программе «Экономика простых вещей» этот же предприниматель получил кредит на сумму 160 миллионов тенге. В будущем он планирует увеличить объёмы работ и трудоустроить жителей района.



В самой же компании «Полимер Пласт Актау» на вопросы журналиста: «Из какого сырья будут производить молоко? Сколько литров будут производить в день, и какова будет стоимость продукта?» ответить не смогли.