Детский сад в Актау признали лучшим в Казахстане

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау

В республиканском онлайн-конкурсе «Лучший детский сад Республики – 2020», который прошёл 9 февраля, первое место занял детский сад №46 «Балбулак», расположенный в 27 микрорайоне Актау.



В первом туре приняло участие более 100 государственных и частных детских садов и яслей, из них во второй тур прошли 26 организаций образования. «Балбулак» представил на конкурс фильм о своих достижениях за последние три года и «Стратегию развития детского сада на 2021-2023 годы».



Детский сад №46 «Балбулак» был открыт в 1986 году, и в настоящий момент в нём воспитывается 301 ребёнок.