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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 594

Вечная слава герою! Нашли захоронение пропавшего без вести в Великую Отечественную войну солдата из Мангистау

Могилу Ондагана Нысанбаева, солдата из Мангистауской области, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны, нашли на христианском кладбище в Атырау. Об этом сообщает сайт pricom.kz.

У братской могилы
Родственникам помогли найти могилу пропавшего без вести на войне Ондагана Нысанбаева. Он захоронен на христианском кладбище в Атырау, и, как сообщает сайт pricom.kz, 8 февраля потомки смогли посетить могилу и привезти горсть земли с его родины.

Информацию о захоронении в группе «Поиск воинов Казахстана, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны» в соцсетях опубликовал Maлик Сугуров. Он приложил к посту фото братской могилы в Атырау с прахом солдат, которые погибли в 1942 году под Сталинградом. Среди погибших был указан «Несембаев Эндоган».

Позже стало известно, что он родился в 1918 году в Менгетовском районе Гурьевской области, был призван на фронт в Мангистауском районном военном комиссариате и воевал в 152 отдельной стрелковой бригаде. Ондаган Нысанбаев скончался от ран в звании красноармейца 27 ноября 1942 года.

- От него пришло одно единственное письмо, причём написанное другим бойцом, о том, что Ондаган находится в госпитале города Гурьева. И больше от него ничего не было. Пропал без вести, — рассказали поисковики.

Отдельная стрелковая 152-ая бригада была сформирована в Гурьеве из числа проживающих там русских, украинцев и казахов. В тяжёлых боях в сентябре 1942 года бойцы 152-й отдельной стрелковой бригады смогли остановить немецкие части примерно в 120 км западнее Астрахани и вынудили отойти их к колодцам Хулхуты.

В этой бригаде четыре ударных батальона потеряли убитыми, ранеными и пленными две трети состава (1983 бойца из 3101). Однако огромные потери понесли и немцы.

В минбате 152-й отдельной стрелковой бригады были убиты 22 человека, ранены 64, пропалы без вести 20. Таким образом, соотношение убитых и раненых по бригаде можно оценить как 1:2.

— Несмотря на неопытность бойцов этой бригады, их нужно назвать героями — каждый второй из них был выбит из строя, но бригада не была деморализована. Скорее всего, большую часть пропавших без вести надо отнести к числу погибших, — добавили поисковики.

С помощью полковника Жанибека Науарова из Мангистау волонтёры смогли найти родных солдата. Поисками занимались Акмарал Шолакова, Малик Сугуров и Куаныш Юсупов.



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