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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:37

Просмотров: 732

Из аэропорта Актау возобновлён рейс в Москву

Из Аэропорта Актау возобновляются еженедельные полёты в Москву. Об этом и других рейсах из аэропортов Казахстана сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики.

Иллюстративное фото
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года под председательством Заместителя премьер-министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами:

1. Россия – на семь рейсов (с трёх до 10 рейсов в неделю c каждой стороны):
- Нур-Султан – Москва, с двух до четырёх рейсов в неделю с каждой стороны;
- Алматы – Москва, с одного до четырёх рейсов в неделю с каждой стороны;
- Шымкент – Москва, возобновление по одному рейсу в неделю с каждой стороны;
- Актау – Москва, возобновление по одному рейсу в неделю с каждой стороны.

2. Мальдивы – на три рейса (с четырёх до семи рейсов в неделю):
- Алматы – Мале, с четырёх до семи рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний;

3. Кыргызстан – на один рейс (с двух до трёх рейсов в неделю):
- Алматы – Бишкек, с двух до трёх рейсов в неделю;

4. Узбекистан – на один рейс (с шести до семи рейсов в неделю с каждой стороны):
- Нур-Султан – Ташкент, с одного до двух рейсов в неделю с каждой стороны;

5. Украина – на один рейс (с одного до двух рейсов в неделю):
- Нур-Султан – Киев, возобновление по одному рейсу в неделю;

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.



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Комментарии ( 2 )

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G32 (Посетители) Сегодня, 21:04
Ждём новых заразившихся.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 21:02
Ураааа!!!! Наконец то
 
 

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