Из аэропорта Актау возобновлён рейс в Москву

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В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года под председательством Заместителя премьер-министра Республики Казахстан Е.Л.Тугжанова разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами:



1. Россия – на семь рейсов (с трёх до 10 рейсов в неделю c каждой стороны):

- Нур-Султан – Москва, с двух до четырёх рейсов в неделю с каждой стороны;

- Алматы – Москва, с одного до четырёх рейсов в неделю с каждой стороны;

- Шымкент – Москва, возобновление по одному рейсу в неделю с каждой стороны;

- Актау – Москва, возобновление по одному рейсу в неделю с каждой стороны.



2. Мальдивы – на три рейса (с четырёх до семи рейсов в неделю):

- Алматы – Мале, с четырёх до семи рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний;



3. Кыргызстан – на один рейс (с двух до трёх рейсов в неделю):

- Алматы – Бишкек, с двух до трёх рейсов в неделю;



4. Узбекистан – на один рейс (с шести до семи рейсов в неделю с каждой стороны):

- Нур-Султан – Ташкент, с одного до двух рейсов в неделю с каждой стороны;



5. Украина – на один рейс (с одного до двух рейсов в неделю):

- Нур-Султан – Киев, возобновление по одному рейсу в неделю;



Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.