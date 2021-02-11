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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 283

Марихуана обернулась общественными работами для жителя Мангистау

Уголовное дело в отношении местного жителя рассмотрено в Каракиянском районном суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, при обыске жителя Каракиянского района в наружном кармане его одежды полицейские обнаружили белую бумагу, в которую была завернута высушенная марихуана. Как выяснилось, он хранил её при себе без цели сбыта.

Приговором суда от 10 февраля мужчину признали виновным по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В виде наказания его привлекли к общественным работам на 50 часов.

Для справки:

Статья 296 часть 2 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Наказываются штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Сергей Владимиров
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Око (Посетители) Сегодня, 12:08
Правильно! Давно пора заключенных к работам привлекать. Пуст зарабатывают себе и на еду и на одежду и возмещения. Улицы мести, деревья поливать...

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Budweiser (Посетители) Сегодня, 12:08
Я за лигализацию, покурил пошёл поработал, пол города будет заняты)))
 
 

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