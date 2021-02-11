Марихуана обернулась общественными работами для жителя Мангистау

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По материалам дела, при обыске жителя Каракиянского района в наружном кармане его одежды полицейские обнаружили белую бумагу, в которую была завернута высушенная марихуана. Как выяснилось, он хранил её при себе без цели сбыта.



Приговором суда от 10 февраля мужчину признали виновным по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



В виде наказания его привлекли к общественным работам на 50 часов.



Для справки:



Статья 296 часть 2 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Наказываются штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.