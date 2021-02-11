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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 159

В Мангистау ведущая к железнодорожному вокзалу дорога станет четырёхполосной

В Мангистауском областном акимате сообщили, что в марте 2021 года подрядная организация начнёт работу по реконструкции автомобильной дороги от села Баскудук до села Мангистау в Мунайлинском районе. Планируется, что эта дорога станет четырёхполосной.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистау разработали проект реконструкции автомобильной дороги от села Баскудук до села Мангистау в Мунайлинском районе.

Методом открытого конкурса чиновники определили подрядчика, им стало ТОО «Акжол Курылыс». Проектом предусмотрено расширение данной дороги до четырёх полос.

- Стоимость проекта - 3 миллиарда 542 миллиона тенге. Работы начнутся в марте 2021 года. А также в ближайшее время в целях недопущения дорожного затора планируется строительство объездной автодороги по проекту «Строительство автомобильной дороги в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области протяжённостью 4,3 км, - сообщили в акимате Мангистауской области.



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