В Мангистау ведущая к железнодорожному вокзалу дорога станет четырёхполосной

Фото из архива Lada.kz

В Мангистау разработали проект реконструкции автомобильной дороги от села Баскудук до села Мангистау в Мунайлинском районе.



Методом открытого конкурса чиновники определили подрядчика, им стало ТОО «Акжол Курылыс». Проектом предусмотрено расширение данной дороги до четырёх полос.



- Стоимость проекта - 3 миллиарда 542 миллиона тенге. Работы начнутся в марте 2021 года. А также в ближайшее время в целях недопущения дорожного затора планируется строительство объездной автодороги по проекту «Строительство автомобильной дороги в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области протяжённостью 4,3 км, - сообщили в акимате Мангистауской области.