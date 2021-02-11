Вице-министр культуры и спорта об отеле в урочище Бозжыра: Считаю строительство целесообразным

Фото из архива Lada.kz
Габидулла Абдрахимов отметил, что мнения о строительстве отеля в урочище Бозжыра разделились.
Вице-министр культуры и спорта привёл в качестве примера Гран Каньон в США, рядом с которым построены гостиницы и кемпинги.
- Да, природу надо беречь, но и развиваться надо. Если обратить внимание на международную практику, то можно найти много примеров. Один из них, знаменитый Гран Каньон в США. Открыл приложение booking.com и ввёл в поиск «отели в Гран Каньон». Система сразу предложила несколько отелей рядом и десятки вокруг этого нацпарка. В описании отелей была указана их удалённость от Гран Каньона. Имеются также кемпинги и места для стоянок автомобилей, - написал Габидулла Абдрахимов на своей странице в Instagram.
Ещё одним примером Абдрахимова стала местность Аль Ула в Саудовской Аравии.
- Там правительство разработало целую программу по развитию этого места для туризма. От строительства отелей до проведения ежегодного международного фестиваля. Подробности можете посмотреть в YouTube. Учитывая изложенное, а также все за и против, считаю, что строительство отеля возле Бозжыры целесообразно. Но при этом строить нужно на экологически безопасном расстоянии от ущелья (каком - пусть скажут специалисты), - высказал свою позицию вице-министр культуры и спорта.
Кроме того, Абрахимов отметил, что необходимо создать дополнительную инфраструктуру в виде кемпингов, чтобы можно было там покушать, принять душ, сходить в туалет и просто отдохнуть. Также, по его словам, около урочища Бозжыра нужно построить стоянку для всех приезжающих туристов (не только для постояльцев отеля) и построить дороги для пешего хода, для лошадей, велосипедов, электроциклов и туристических электроавтобусов с открытой крышей.
- Таким образом, все приезжающие туристы оставляют свой транспорт на стоянке, а дальше идут пешком или используют вышеуказанные виды транспорта. В таком случае мы сохраним природу и создадим экологичные условия для цивилизованного туризма и отдыха, - заключил вице-министр.
Экоактивистка Ажар Джандосова создала онлайн-петицию в защиту урочища Бозжыра. В обращении, сделанном для граждан и государственных органов Казахстана, авторы письма просят запретить строительство отеля в предлагаемой сегодня локации.
- Мы категорически против строительства отеля в предполагаемой проектом локации, а именно, в четырёх километрах от «Клыков», в 500 метрах от границы Жабайушканского заказника. Отель будет прекрасно виден со всех обзорных точек Бозжыры, а его строительство и деятельность послужат очень сильным фактором беспокойства для всего окружающего живого мира. Присутствие этого отеля приведёт к потере первозданной красоты Бозжыры, нанесёт невосполнимый ущерб биосистеме, природной и исторической ценности урочища, разрушит его туристическую привлекательность, - говорится в опубликованном обращении.
По состоянию на 11 февраля петицию подписали более 6 000 человек.
Напомним, на сайте государственных закупок государственное учреждение «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» объявило тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги к урочищу Бозжыра, а также тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги к смотровой площадке в урочище Бозжыра.
Вице-министр культуры и спорта привёл в качестве примера Гран Каньон в США, рядом с которым построены гостиницы и кемпинги.
- Да, природу надо беречь, но и развиваться надо. Если обратить внимание на международную практику, то можно найти много примеров. Один из них, знаменитый Гран Каньон в США. Открыл приложение booking.com и ввёл в поиск «отели в Гран Каньон». Система сразу предложила несколько отелей рядом и десятки вокруг этого нацпарка. В описании отелей была указана их удалённость от Гран Каньона. Имеются также кемпинги и места для стоянок автомобилей, - написал Габидулла Абдрахимов на своей странице в Instagram.
Ещё одним примером Абдрахимова стала местность Аль Ула в Саудовской Аравии.
- Там правительство разработало целую программу по развитию этого места для туризма. От строительства отелей до проведения ежегодного международного фестиваля. Подробности можете посмотреть в YouTube. Учитывая изложенное, а также все за и против, считаю, что строительство отеля возле Бозжыры целесообразно. Но при этом строить нужно на экологически безопасном расстоянии от ущелья (каком - пусть скажут специалисты), - высказал свою позицию вице-министр культуры и спорта.
Кроме того, Абрахимов отметил, что необходимо создать дополнительную инфраструктуру в виде кемпингов, чтобы можно было там покушать, принять душ, сходить в туалет и просто отдохнуть. Также, по его словам, около урочища Бозжыра нужно построить стоянку для всех приезжающих туристов (не только для постояльцев отеля) и построить дороги для пешего хода, для лошадей, велосипедов, электроциклов и туристических электроавтобусов с открытой крышей.
- Таким образом, все приезжающие туристы оставляют свой транспорт на стоянке, а дальше идут пешком или используют вышеуказанные виды транспорта. В таком случае мы сохраним природу и создадим экологичные условия для цивилизованного туризма и отдыха, - заключил вице-министр.
Экоактивистка Ажар Джандосова создала онлайн-петицию в защиту урочища Бозжыра. В обращении, сделанном для граждан и государственных органов Казахстана, авторы письма просят запретить строительство отеля в предлагаемой сегодня локации.
- Мы категорически против строительства отеля в предполагаемой проектом локации, а именно, в четырёх километрах от «Клыков», в 500 метрах от границы Жабайушканского заказника. Отель будет прекрасно виден со всех обзорных точек Бозжыры, а его строительство и деятельность послужат очень сильным фактором беспокойства для всего окружающего живого мира. Присутствие этого отеля приведёт к потере первозданной красоты Бозжыры, нанесёт невосполнимый ущерб биосистеме, природной и исторической ценности урочища, разрушит его туристическую привлекательность, - говорится в опубликованном обращении.
По состоянию на 11 февраля петицию подписали более 6 000 человек.
Напомним, на сайте государственных закупок государственное учреждение «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» объявило тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги к урочищу Бозжыра, а также тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги к смотровой площадке в урочище Бозжыра.
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