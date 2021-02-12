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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 1304

Житель Актау автостопом добрался из Антальи в Каппадокию

Эльдар Мисриев без денег, без знания языка, автостопом добрался из Антальи до Каппадокии. Свой путь он снял на видео и опубликовал на своем YouTube-канале.

Кадр видео
Житель Актау Эльдар Мисриев выложил на канале в Youtube видео своего очередного путешествия автостопом.



- В ноябре 2020 года я отправился в Турцию по семейным делам. Пользуясь случаем, я решил отправиться из Антальи в сказочную Каппадокию.
Как я в одиночку, не зная турецкого языка, абсолютно без денег, добирался до заветной цели - смотрите в этом выпуске, - отметил Эльдар Мисриев.

Напомним, Эльдар Мисриев уже не в первый раз путешествует автостопом. Во время карантина парень четыре дня добирался из Краснодара домой в Актау.

Также Эльдару Мисриеву пришлось преодолеть более четырёх тысяч километров, чтобы добраться автостопом из Алматы до космодрома «Байконур» и далее в Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:52
Вот герой! Да там, в туристических районах, каждый второй на русском говорит, а каждый первый на английском! Причем тут знание турецкого?!
И до Антальи он как то добрался! Наверное самолетом. Значит деньги водятся.
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 babe (Посетители) Сегодня, 16:15
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