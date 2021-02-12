Житель Актау автостопом добрался из Антальи в Каппадокию

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Житель Актау Эльдар Мисриев выложил на канале в Youtube видео своего очередного путешествия автостопом.
- В ноябре 2020 года я отправился в Турцию по семейным делам. Пользуясь случаем, я решил отправиться из Антальи в сказочную Каппадокию.
Как я в одиночку, не зная турецкого языка, абсолютно без денег, добирался до заветной цели - смотрите в этом выпуске, - отметил Эльдар Мисриев.
Напомним, Эльдар Мисриев уже не в первый раз путешествует автостопом. Во время карантина парень четыре дня добирался из Краснодара домой в Актау.
Также Эльдару Мисриеву пришлось преодолеть более четырёх тысяч километров, чтобы добраться автостопом из Алматы до космодрома «Байконур» и далее в Актау.
- В ноябре 2020 года я отправился в Турцию по семейным делам. Пользуясь случаем, я решил отправиться из Антальи в сказочную Каппадокию.
Как я в одиночку, не зная турецкого языка, абсолютно без денег, добирался до заветной цели - смотрите в этом выпуске, - отметил Эльдар Мисриев.
Напомним, Эльдар Мисриев уже не в первый раз путешествует автостопом. Во время карантина парень четыре дня добирался из Краснодара домой в Актау.
Также Эльдару Мисриеву пришлось преодолеть более четырёх тысяч километров, чтобы добраться автостопом из Алматы до космодрома «Байконур» и далее в Актау.