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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 469

В Мангистауской области на учёте у онкологов состоит 131 ребёнок

На сегодняшний день на диспансерном учёте с острым раком крови (лейкоз) состоит 49 детей, по онкологии органов и тканей – 82 ребёнка. По сравнению с 2019 годом, выявление онкологии у детей отмечается, как высокое. Об этом сообщил Нурбол Окуов, руководитель пресс-службы регионального управления здравоохранения.

Здание областной многопрофильной детской больницы. Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице развернуто пять специальных коек для детей с онкологией. В прошлом году здесь прошли лечение 30 маленьких пациентов.

- С начала текущего года в условиях больницы пролечились трое детей. В 2020 году у пятерых детей была диагностирована лейкемия. В Научный центр педиатрии и детской хирургии, в Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, а также в Национальный центр нейрохирургии в Нур-Султане был направлен 21 ребенок, - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.

Во всем мире 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. Этот День был объявлен в Люксембурге в сентябре 2001 года во время ежегодной встречи Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком.

Основная цель проведения Международного дня детей, больных раком, — повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех специальностей об успехах и проблемах детской онкологии.

Каковы причины онкологии у детей?
Многие злокачественные опухоли у детей возникают в самом раннем возрасте. Некоторые из них являются следствием семейной предрасположенности, обусловленной генетическими факторами. Помимо этого, развитие некоторых типов опухолей детского возраста можно объяснить воздействием радиации. Причина же большинства злокачественных опухолей у маленьких пациентов до сих пор остается невыясненной.

Ранняя диагностика злокачественных новообразований у детей представляет сложности; нередко раковая опухоль выявляется, когда болезнь развилась до третьей стадии, а у некоторых детей терапия начинается на четвертой. Случаи, когда диагноз "рак" ставят при профилактическом осмотре, единичны. Именно поэтому специалисты рекомендуют проводить регулярный медосмотр и обследование малышей. При этом родителям важно вовремя обратить внимание на появление необычных признаков и симптомов у ребенка, которые могут включать наличие припухлости или опухолевого образования, бледность кожи и повышенную утомляемость, необъяснимое появление синяков, боли или прихрамывание, а также длительную температуру, частые головные боли и рвоту, неожиданное ухудшение зрения, быстрое похудение.

О чем говорит мировая статистика?
По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак — вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев. Чаще всего дети болеют раком кроветворных органов (лейкозы, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз) — 70 процентов. Реже всего встречаются "взрослые" формы рака — три процента.

По данным медицинской статистики, ежегодно в мире 200 тысяч детей заболевают раком, около 100 тысяч ежегодно умирают от этого заболевания, в первую очередь, из-за отсутствия доступа к современному лечению. За последние 15 лет число больных в возрасте от 0 до 18 лет выросло на 20 процентов и постепенно увеличивается. Такая тенденция прослеживается во всем мире.



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Комментарии ( 3 )

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  • Сергей Владимиров
  • tata
 Placida (Посетители) Сегодня, 10:05
Цитата: babe
а ведь у руководства есть дети, внуки , но деньги затмевают все, хочется хорошо жить , летать на Мальдивы, кушать чёрную икру...


Я так думаю, что наше руководство уже давно вывезли своих детей подальше от этих мест. Поэтому нет никакой заинтересованности ни в экологии, ни в здоровом и грамотном населении, да и вообще, в стране, как государстве в целом..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Placida
  • Сергей Владимиров
  • Aleksa-N
 132131212 (Посетители) Сегодня, 09:47
Так мы живем там где земля пропиталась радиацией, нихрена не растет, а если растет то спиливаем - логика железная
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 09:41
Ужасная статистика ! Мир сам себя убивает, печально ! Что едим , что пьём, чем дышим ... Далеко ходить не надо , часто читаем про «лисий хвост» , а ведь у руководства есть дети, внуки , но деньги затмевают все, хочется хорошо жить , летать на Мальдивы, кушать чёрную икру...
 
 

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