В Мангистауской области на учёте у онкологов состоит 131 ребёнок

Здание областной многопрофильной детской больницы. Фото из архива Lada.kz

В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице развернуто пять специальных коек для детей с онкологией. В прошлом году здесь прошли лечение 30 маленьких пациентов.



- С начала текущего года в условиях больницы пролечились трое детей. В 2020 году у пятерых детей была диагностирована лейкемия. В Научный центр педиатрии и детской хирургии, в Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, а также в Национальный центр нейрохирургии в Нур-Султане был направлен 21 ребенок, - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.



Во всем мире 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. Этот День был объявлен в Люксембурге в сентябре 2001 года во время ежегодной встречи Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком.



Основная цель проведения Международного дня детей, больных раком, — повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан всех специальностей об успехах и проблемах детской онкологии.



Каковы причины онкологии у детей?

Многие злокачественные опухоли у детей возникают в самом раннем возрасте. Некоторые из них являются следствием семейной предрасположенности, обусловленной генетическими факторами. Помимо этого, развитие некоторых типов опухолей детского возраста можно объяснить воздействием радиации. Причина же большинства злокачественных опухолей у маленьких пациентов до сих пор остается невыясненной.



Ранняя диагностика злокачественных новообразований у детей представляет сложности; нередко раковая опухоль выявляется, когда болезнь развилась до третьей стадии, а у некоторых детей терапия начинается на четвертой. Случаи, когда диагноз "рак" ставят при профилактическом осмотре, единичны. Именно поэтому специалисты рекомендуют проводить регулярный медосмотр и обследование малышей. При этом родителям важно вовремя обратить внимание на появление необычных признаков и симптомов у ребенка, которые могут включать наличие припухлости или опухолевого образования, бледность кожи и повышенную утомляемость, необъяснимое появление синяков, боли или прихрамывание, а также длительную температуру, частые головные боли и рвоту, неожиданное ухудшение зрения, быстрое похудение.



О чем говорит мировая статистика?

По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак — вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев. Чаще всего дети болеют раком кроветворных органов (лейкозы, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз) — 70 процентов. Реже всего встречаются "взрослые" формы рака — три процента.



По данным медицинской статистики, ежегодно в мире 200 тысяч детей заболевают раком, около 100 тысяч ежегодно умирают от этого заболевания, в первую очередь, из-за отсутствия доступа к современному лечению. За последние 15 лет число больных в возрасте от 0 до 18 лет выросло на 20 процентов и постепенно увеличивается. Такая тенденция прослеживается во всем мире.