Учитель из Каракиянского района изготавливает изделия из дерева

На фото Айболат Бабаназаров

Айболат Бабаназаров с детства занимается изготовлением изделий из дерева. С 2002 года он начал делать мебель по заказу жителей села.



- В 2015 году, устроившись в школу учителем технологии, я занялся изготовлением различных изделий из дерева. Теперь я обучаю этому виду искусства своих учеников, - рассказал Айболат Бабаназаров.



По словам заместителя директора школы по учебной части Алмы Мухановой, Айболат участвовал в конкурсах «Мерейлі отбасы» и «Үлгілі педагог», которые были организованы в рамках программы «Рухани жаңғыру», где его учащиеся заняли призовые места.



- Айболат - человек, который вкладывает душу в своих воспитанников. Его ученик Ерсайын Бауыржан починил уже негодные настенные часы. Изготовил также ракетную скульптуру в стиле домбры из пластиковых отходов. Айболат умеет совмещать теорию и практические занятия, – сказала Алма Муханова, заместитель директора школы по учебной части.