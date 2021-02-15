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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 343

Учитель из Каракиянского района изготавливает изделия из дерева

Учитель технологии школы №8 села Жетыбай Айболат Бабаназаров изготавливает изделия из дерева. Своему ремеслу мужчина обучает учеников. Об этом сообщила Алма Муханова, заместитель директора школы по учебной части.

На фото Айболат Бабаназаров
Айболат Бабаназаров с детства занимается изготовлением изделий из дерева. С 2002 года он начал делать мебель по заказу жителей села.

- В 2015 году, устроившись в школу учителем технологии, я занялся изготовлением различных изделий из дерева. Теперь я обучаю этому виду искусства своих учеников, - рассказал Айболат Бабаназаров.

По словам заместителя директора школы по учебной части Алмы Мухановой, Айболат участвовал в конкурсах «Мерейлі отбасы» и «Үлгілі педагог», которые были организованы в рамках программы «Рухани жаңғыру», где его учащиеся заняли призовые места.

- Айболат - человек, который вкладывает душу в своих воспитанников. Его ученик Ерсайын Бауыржан починил уже негодные настенные часы. Изготовил также ракетную скульптуру в стиле домбры из пластиковых отходов. Айболат умеет совмещать теорию и практические занятия, – сказала Алма Муханова, заместитель директора школы по учебной части.



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