В ТОО «МАЭК-Казатомпром» уточнили информацию об отключении воды в Актау

- В случае ремонта магистральных сетей и отключения подачи воды мы заранее своевременно информируем об этом население. Отключение подачи воды проводит ГКП «КЖСА», а это отдельная организация, подведомственная акимату, - отметили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что отключение магистральных сетей не планируется.Напомним, в связи с ремонтными работами на трубопроводах подачу питьевой и технической воды будут периодически отключать в ближайшие три дня.Техническую воду отключат в верхней и нижней зонах города 17 февраля. Воду перекроют с 9:00 до 18:00 часов.В верхней зоне города отключат питьевую воду 18 февраля с 9:00 до 18:00 часов.В нижней зоне Актау 19 февраля с 9:00 до 19:00 часов перекроют питьевую воду.