«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Февраля
+3...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.8 KZT
  • €1 = 502.87 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 4104

Полковник засудил троих блогеров в Мангистау

Поводом для судебных разбирательств послужил перепост сообщения в одной из групп в социальных сетях. Приговор по данному делу вынесли в специализированном административном суде Актау.

Фото из открытого источника
Заявителем в данном деле выступил полковник Бейнеуского управления полиции Мангистауской области Бокен Жумагали. Поводом послужили перепосты сообщения от 5 января 2021 года в группе «Қарабеттер ҚАРА тізімі» («Черный список бесчестных») - о преследовании активиста Мерея Корбакова полковником Бейнеуского управления полиции Мангистауской области Бокеном Жумагали.

Это сообщение перепостили трое пользователей интернета.

Как говорит адвокат Айгуль Айжарикова, с нарушениями срока составления рапорта, срока доставления документов с сопроводительным письмом в судебный орган, в отсутствие адвоката 1 февраля Жанаозенский районный суд приговорил одного блогера к аресту на 20 суток.

По заявлению начальника отдела по борьбе с экстремизмом Бекбола Корганбаева Мунайлинский районный суд приговорил
второго блогера 12 февраля к выплате штрафа в размере 180 МРП - 525 060 тенге.

Судебное заседание по обвинению третьего блогера в клевете (статья 73-3 КоАП РК) прошло сегодня, 17 февраля, в специализированном административном суде Актау, вынесено постановление о штрафе в размере 180 месячных расчетных показателей, то есть 525 060 тенге.

Имена фигурантов редакция не публикует, так как постановление суда еще не вступило в законную силу.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 19:49
HiWatch,
ну пральна, нашли кого троллить)))

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
HiWatch (Посетители) Сегодня, 19:37
За перепост в тюрьму?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика