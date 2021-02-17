Полковник засудил троих блогеров в Мангистау

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Заявителем в данном деле выступил полковник Бейнеуского управления полиции Мангистауской области Бокен Жумагали. Поводом послужили перепосты сообщения от 5 января 2021 года в группе «Қарабеттер ҚАРА тізімі» («Черный список бесчестных») - о преследовании активиста Мерея Корбакова полковником Бейнеуского управления полиции Мангистауской области Бокеном Жумагали.



Это сообщение перепостили трое пользователей интернета.



Как говорит адвокат Айгуль Айжарикова, с нарушениями срока составления рапорта, срока доставления документов с сопроводительным письмом в судебный орган, в отсутствие адвоката 1 февраля Жанаозенский районный суд приговорил одного блогера к аресту на 20 суток.



По заявлению начальника отдела по борьбе с экстремизмом Бекбола Корганбаева Мунайлинский районный суд приговорил

второго блогера 12 февраля к выплате штрафа в размере 180 МРП - 525 060 тенге.



Судебное заседание по обвинению третьего блогера в клевете (статья 73-3 КоАП РК) прошло сегодня, 17 февраля, в специализированном административном суде Актау, вынесено постановление о штрафе в размере 180 месячных расчетных показателей, то есть 525 060 тенге.



Имена фигурантов редакция не публикует, так как постановление суда еще не вступило в законную силу.