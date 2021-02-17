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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 677

Бабушки создали клуб обучения национальным традициям в Актау

В Назарбаев Интеллектуальной школе создали клуб бабушек «Әжеден ғибрат», цель которого научить учащихся 7-х и 8-х классов чтить традиции и осознавать национальные ценности. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В настоящее время в клубе 11 бабушек. Они планируют работать в трех направлениях: «Кто любит народ, любит и традиции», «Мастер на все руки», «Казахи – гостеприимный народ». Для этого будут проводиться ознакомительные уроки, мастер-классы, прядение на веретене, вязание, шитье национальной одежды, приготовление национальных блюд: бешбармақ, балкаймак, казы.

Бабушки создали клуб обучения национальным традициям в Актау


- В клуб может вступить любая бабушка, которая хочет участвовать в воспитании молодого поколения, - отметила автор идеи, педагог-куратор Сайра Сарсенова.


Бабушки создали клуб обучения национальным традициям в Актау


Вчера, 16 февраля, члены клуба провели первую онлайн-встречу на платформе Microsoft Teams. На собрании был утвержден план работы, а также проведен первый мастер-класс. Бабушка ученицы 7 класса Зере Курманбай Рысты Дюмбаева показала способ прядения веретеном.

В конце февраля запланированы два мастер-класса для учениц 7-х и 8-х классов.

Бабушки создали клуб обучения национальным традициям в Актау



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