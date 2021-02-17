Неблагоприятная погодная ситуация на трассе Таушык-Каламкас

- Просим соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, - обратились в ведомстве.

По информации автора видео, на автодороге Таушык-Каламкас сегодня, 17 февраля, гололед. Идет дождь с градом.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что все трассы открыты. Местами наблюдается гололед.Напомним, детализированный прогноз по районам области по данным сайта «Казгидромет» выглядит так : в Бейнеуском районе ожидается местами туман, в Каракиянском районе - усиление ветра 15-20 м/с. В Актау 18 февраля ожидается переменная облачность, во второй половине дня дождь, а 19 февраля ожидается снег.