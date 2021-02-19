Жилой дом на месте ЖЭКа: Жители 9 микрорайона Актау опасаются нового строительства

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Жительница дома №3 в 9 микрорайоне сообщила, что в СПК «Каспий» намерены начать строительство несмотря на отсутствие согласия большинства жильцов.
- Директор департамента управления активами и инвестициями СПК «Каспий» Халил Таимов сообщил нам, что на сегодняшний день уже разработан эскизный проект жилого дома с подземным паркингом. В СПК «Каспий» хотят повторно провести собрание жильцов, несмотря на то, что мы сразу заявили, что мы против строительства, - сообщила жительница дома №3.
По её словам, появление ещё одного жилого дома усугубит состояние близлежащих зданий, построенных в 70-е годы прошлого века.
- Мы опасаемся, что из-за подземного паркинга в наших домах может произойти просадка фундамента, появятся трещины, дефекты, прогибы бетонных плит балконов. Дороги станут ещё более узкими. Новый дом возле нас перекроет доступ к свету, мы будем вынуждены жить как в подвале! Мы считаем, что такая плотность застройки недопустима, - добавила жительница.
Турар Жунусов сообщил, что на данный момент в СПК «Каспий» подсчитывают голоса жителей по вопросу строительства нового жилого здания.
- Разумеется, мы настроены серьёзно. Но на данный момент мы ещё даже не передавали этот эскизный проект в городской отдел архитектуры, он на ранней стадии разработки – сейчас ещё даже неизвестно, сколько в будущем жилом доме будет этажей. Мы хотим подробно обсудить всё с жителями, показать наши эскизы, потому что надо ведь как-то решать этот вопрос. Но наше обязательное условие для инвестора таково: они не могут начинать строить здание, пока не сделают благоустройство всей прилегающей территории, - рассказал Турар Жунусов.
Напомним, ранее жильцы дома №3 в 9 микрорайоне пожаловались на то, что в СПК «Каспий» собираются построить жилой дом на месте бывшего здания ЖЭКа. По словам жителей, общественные слушания по этому вопросу провели без полноценного оповещения населения.
- Директор департамента управления активами и инвестициями СПК «Каспий» Халил Таимов сообщил нам, что на сегодняшний день уже разработан эскизный проект жилого дома с подземным паркингом. В СПК «Каспий» хотят повторно провести собрание жильцов, несмотря на то, что мы сразу заявили, что мы против строительства, - сообщила жительница дома №3.
По её словам, появление ещё одного жилого дома усугубит состояние близлежащих зданий, построенных в 70-е годы прошлого века.
- Мы опасаемся, что из-за подземного паркинга в наших домах может произойти просадка фундамента, появятся трещины, дефекты, прогибы бетонных плит балконов. Дороги станут ещё более узкими. Новый дом возле нас перекроет доступ к свету, мы будем вынуждены жить как в подвале! Мы считаем, что такая плотность застройки недопустима, - добавила жительница.
Турар Жунусов сообщил, что на данный момент в СПК «Каспий» подсчитывают голоса жителей по вопросу строительства нового жилого здания.
- Разумеется, мы настроены серьёзно. Но на данный момент мы ещё даже не передавали этот эскизный проект в городской отдел архитектуры, он на ранней стадии разработки – сейчас ещё даже неизвестно, сколько в будущем жилом доме будет этажей. Мы хотим подробно обсудить всё с жителями, показать наши эскизы, потому что надо ведь как-то решать этот вопрос. Но наше обязательное условие для инвестора таково: они не могут начинать строить здание, пока не сделают благоустройство всей прилегающей территории, - рассказал Турар Жунусов.
Напомним, ранее жильцы дома №3 в 9 микрорайоне пожаловались на то, что в СПК «Каспий» собираются построить жилой дом на месте бывшего здания ЖЭКа. По словам жителей, общественные слушания по этому вопросу провели без полноценного оповещения населения.