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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 21:55

Просмотров: 503

Жилой дом на месте ЖЭКа: Жители 9 микрорайона Актау опасаются нового строительства

В социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Каспий» сообщали, что жилой дом на месте бывшего здания ЖЭКа в 9 микрорайоне Актау построят только в случае согласия жителей соседних многоэтажек. Однако, по словам жильцов, теперь в СПК намерены начать строительство, несмотря на протесты людей. Ситуацию прокомментировал Турар Жунусов, заместитель председателя правления.

Фото предоставлено читателем Lada.kz
Жительница дома №3 в 9 микрорайоне сообщила, что в СПК «Каспий» намерены начать строительство несмотря на отсутствие согласия большинства жильцов.

- Директор департамента управления активами и инвестициями СПК «Каспий» Халил Таимов сообщил нам, что на сегодняшний день уже разработан эскизный проект жилого дома с подземным паркингом. В СПК «Каспий» хотят повторно провести собрание жильцов, несмотря на то, что мы сразу заявили, что мы против строительства, - сообщила жительница дома №3.

По её словам, появление ещё одного жилого дома усугубит состояние близлежащих зданий, построенных в 70-е годы прошлого века.

- Мы опасаемся, что из-за подземного паркинга в наших домах может произойти просадка фундамента, появятся трещины, дефекты, прогибы бетонных плит балконов. Дороги станут ещё более узкими. Новый дом возле нас перекроет доступ к свету, мы будем вынуждены жить как в подвале! Мы считаем, что такая плотность застройки недопустима, - добавила жительница.

Турар Жунусов сообщил, что на данный момент в СПК «Каспий» подсчитывают голоса жителей по вопросу строительства нового жилого здания.

- Разумеется, мы настроены серьёзно. Но на данный момент мы ещё даже не передавали этот эскизный проект в городской отдел архитектуры, он на ранней стадии разработки – сейчас ещё даже неизвестно, сколько в будущем жилом доме будет этажей. Мы хотим подробно обсудить всё с жителями, показать наши эскизы, потому что надо ведь как-то решать этот вопрос. Но наше обязательное условие для инвестора таково: они не могут начинать строить здание, пока не сделают благоустройство всей прилегающей территории, - рассказал Турар Жунусов.

Напомним, ранее жильцы дома №3 в 9 микрорайоне пожаловались на то, что в СПК «Каспий» собираются построить жилой дом на месте бывшего здания ЖЭКа. По словам жителей, общественные слушания по этому вопросу провели без полноценного оповещения населения.



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Комментарии ( 1 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 00:20
А застройщикам наплевать, что дома жителей развалятся главное, что бы их строились. Им наплевать, что люди будут испытывать дискомфорт, зато у них будет подземный паркинг и все 33 удовольствия.

Мы хотим подробно обсудить всё с жителями, показать наши эскизы,...


Все эти беседы с жителями пустые слова, вы всё равно кроме себя ни кого не слышите.
Люди против и это надо понимать. Что мешает вам строиться в новых микрорайонах и осваивать эти территории?

Но на данный момент мы ещё даже не передавали этот эскизный проект в городской отдел архитектуры, он на ранней стадии разработки – сейчас ещё даже неизвестно, сколько в будущем жилом доме будет этажей.


Что вы тогда собираетесь обсуждать с жителями? Сейчас вы пообещаете одно, а в последствии вы выстроите совершенно другое. Ни для кого не секрет это уже известный сценарий.
 
 

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