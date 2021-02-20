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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 20:53

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В Мангистау 80 иностранцев привлекли к ответственности

В полиции рассказали об итогах отработки в ходе ОПМ «Мигрант-2021».

Фото Tengrinews.kz
С 15 по 19 февраля полицейские Мангистауской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант-2021» выявили нарушения миграционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, в течение трех дней за нарушения правил пребывания в Казахстане по статье 517 КоАП РК к административной ответственности привлечены 80 иностранцев.
При этом за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания по статье 518 КоАП РК к административной ответственности привлечены 70 казахстанцев.

За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы и незаконное осуществление иностранцами трудовой деятельности к административной ответственности привлечены 24 работодателя.

За пределы страны выдворены 20 иностранцев. Возбуждено одно уголовное дело по статье 394 УК РК «Организация незаконной миграции».
Полиции также удалось задержать трех преступников, находившихся в розыске.



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