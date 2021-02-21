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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 73

Рейс Актау-Москва временно отменили

Российская сторона так и не предоставила документальное разрешение на выполнение рейса Актау-Москва, сообщает пресс-служба авиакомпании «SCAT».

Фото из доступных источников
Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана от 9 февраля под председательством заместителя премьер-министра страны Ералы Тугжанова, было разрешено возобновление и увеличение регулярных международных пассажирских рейсов в ряд стран СНГ и дальнего зарубежья.

В расчете на согласование выполнения рейсов обеими сторонами авиаперевозчик запланировал возобновление рейсов по направлениям Актау-Москва и Шымкент-Москва с 21 и 24 февраля. Однако, российская сторона так и не предоставила документальное разрешение на выполнение вышеупомянутых рейсов.

Авиакомпания «SCAT» вынуждена временно приостановить продажу билетов по вышеуказанным направлениям.

Сегодня, 21 февраля, рейс будет выполнен в одностороннем порядке из Москвы в Актау.

Компания планирует разрешить вопрос в ближайшую неделю.

- Увеличение рейсов на российских направлениях имеет большое значение как для пассажиров, так и для авиакомпании. К сожалению, авиаперевозчик не имеет влияния на решение российских авиационных властей. В настоящее время комитет гражданской авиации Республики Казахстан и авиакомпания «SCAT» проводят активную совместную работу по полноценному запуску воздушных судов по запланированным направлениям, - передает авиаперевозчик.


Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости перелетов, либо перебронирование без применения штрафных санкций.



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