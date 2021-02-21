Рейс Актау-Москва временно отменили

- Увеличение рейсов на российских направлениях имеет большое значение как для пассажиров, так и для авиакомпании. К сожалению, авиаперевозчик не имеет влияния на решение российских авиационных властей. В настоящее время комитет гражданской авиации Республики Казахстан и авиакомпания «SCAT» проводят активную совместную работу по полноценному запуску воздушных судов по запланированным направлениям, - передает авиаперевозчик.

Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана от 9 февраля под председательством заместителя премьер-министра страны Ералы Тугжанова, было разрешено возобновление и увеличение регулярных международных пассажирских рейсов в ряд стран СНГ и дальнего зарубежья.В расчете на согласование выполнения рейсов обеими сторонами авиаперевозчик запланировал возобновление рейсов по направлениям Актау-Москва и Шымкент-Москва с 21 и 24 февраля . Однако, российская сторона так и не предоставила документальное разрешение на выполнение вышеупомянутых рейсов.Авиакомпания «SCAT» вынуждена временно приостановить продажу билетов по вышеуказанным направлениям.Сегодня, 21 февраля, рейс будет выполнен в одностороннем порядке из Москвы в Актау.Компания планирует разрешить вопрос в ближайшую неделю.Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости перелетов, либо перебронирование без применения штрафных санкций.