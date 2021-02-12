Рейс Актау-Москва будет возобновлен с 21 февраля

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Первый вылет по направлению Актау - Москва состоится 21 февраля, по направлению Шымкент - Москва - 24 февраля.



На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана, - отмечается на официальном сайте авиакомпании.



При бронировании на первый рейс из Актау в Москву в одну сторону цены начинаются от 190 тысяч тенге.



Цены на авиабилеты по маршруту Шымкент – Москва начинаются от 168 тысяч тенге.