Рейс Актау-Москва будет возобновлен с 21 февраля

Фото из архива
Первый вылет по направлению Актау - Москва состоится 21 февраля, по направлению Шымкент - Москва - 24 февраля.
На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана, - отмечается на официальном сайте авиакомпании.
При бронировании на первый рейс из Актау в Москву в одну сторону цены начинаются от 190 тысяч тенге.
Цены на авиабилеты по маршруту Шымкент – Москва начинаются от 168 тысяч тенге.
На рейсах предусмотрены удобные стыковки с городами Казахстана, - отмечается на официальном сайте авиакомпании.
При бронировании на первый рейс из Актау в Москву в одну сторону цены начинаются от 190 тысяч тенге.
Цены на авиабилеты по маршруту Шымкент – Москва начинаются от 168 тысяч тенге.