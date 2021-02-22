В селе Сам появилась первая газозаправочная станция

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района

Село Сам находится в 52 километрах от села Бейнеу. Раньше его жителям приходилось ездить в соседнее село, чтобы заправить свои автомобили.



- Поскольку село Сам находится далеко от районного центра, его жителям было трудно заправлять личный автотранспорт. Теперь сельчане и местные автомобилисты могут заправить голубое топливо в любое время, в соответствии со своими потребностями. На новой станции предусмотрены услуги круглосуточной заправки автомобилей газом. Данный пост полностью оборудован по стандарту, - сообщил Нургабай Алимбаев, аким Самского сельского округа.