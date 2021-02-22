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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 882

В селе Сам появилась первая газозаправочная станция

В селе Сам, расположенном в 52 километрах от села Бейнеу открылась первая автогазозаправочная станция (АГЗС). На новой станции предусмотрены услуги круглосуточной заправки автомобилей газом. Об этом сообщил Нургабай Алимбаев, аким Самского сельского округа.

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района
Село Сам находится в 52 километрах от села Бейнеу. Раньше его жителям приходилось ездить в соседнее село, чтобы заправить свои автомобили.

- Поскольку село Сам находится далеко от районного центра, его жителям было трудно заправлять личный автотранспорт. Теперь сельчане и местные автомобилисты могут заправить голубое топливо в любое время, в соответствии со своими потребностями. На новой станции предусмотрены услуги круглосуточной заправки автомобилей газом. Данный пост полностью оборудован по стандарту, - сообщил Нургабай Алимбаев, аким Самского сельского округа.



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Комментарии ( 2 )

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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 13:34
Теперь сельчане и местные автомобилисты могут заправить голубое топливо в любое время Жители Актау порой не всегда могут влюбое время заправиться. Посмотрим
 
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  • Сергей Владимиров
 302847066 (Посетители) Сегодня, 12:42
Был в этом ауле, пацаном ещё в 78-79 году, в то время там электричество на 2 часа давали, дизель электростанцию ключали. А так, его там не было вообще, это в 52 км от Бейнеу...Цивилизация туда черепашьими шагами двигается.
 
 

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