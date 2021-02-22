На паркинге в Актау горько! Полиция установила участников свадебного тоя

Кадр из видеоматериала
Сотрудники управления полиции Актау установили участников «тоя на парковке», видео которого появилось в социальных сетях.
- С участников мероприятия взяли объяснительные. Материалы переданы в мониторинговую группу при акимате города Актау, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со свадебного застолья, которое устроили на подземной парковке.
- С участников мероприятия взяли объяснительные. Материалы переданы в мониторинговую группу при акимате города Актау, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Сети появилось видео со свадебного застолья, которое устроили на подземной парковке.