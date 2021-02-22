Почти 700 километров дорог в Мангистау станут платными

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Платными станут автодорога республиканского значения «Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» и «Бейнеу-Актау».



- Автодорога «Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» по Мангистауской области протяжённостью 207 километров. На сегодняшний день проведена реконструкция автомобильной дороги «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан», которая была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. В настоящее время на участке «Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» установлены три контрольных арки, предусмотрен один центр по работе с клиентами. Платный участок проходит через населённые пункты Боранкул, Есет, Сарга, Бейнеу, Сынгырлау, Акжигит, Тажен, Сайотес, Боздак, Жармыш, Шетпе, Беки, Жетыбай, Мунайшы. В настоящее время на участке Бейнеу-Актау установлено шесть контрольных арок и предусмотрен один центр по работе с клиентами, - рассказал Айбек Ануарбеков.



В 2019 году принята государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол 2020-2025». В её рамках за четыре года в стране будет переведено на платную систему 11 тысяч километров автодорог.



- Опыт внедрения платных автодорог встречается во многих развитых и развивающихся странах. Благодаря этому нововведению средства, необходимые на содержание трассы, будут получены не из государственного бюджета, а из платы за проезжающие автомобили, а бюджетные средства пойдут на важные для населения социальные направления. В соответствии с требованиями времени, в качестве одного из основных показателей экономического и социального развития в стране начали внедряться платные автомобильные дороги. Первым в стране введён в эксплуатацию участок «Нур-Султан-Щучинск». На этом участке в 2013 году была запущена «гибридная» платная система, то есть на въезде в город с платной дороги установлены пункты приёма платежей со специальными шлагбаумами, и водители будут производить оплату перед этими шлагбаумами, - рассказал он.