«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Февраля
+3...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.51 KZT
  • €1 = 504.27 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 548

Почти 700 километров дорог в Мангистау станут платными

Общая протяжённость платных дорог составит 661 км. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщил Айбек Ануарбеков, директор Мангистауского филиала АО «НК» ҚазАвтоЖол».

Фото из открытых источников
Платными станут автодорога республиканского значения «Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» и «Бейнеу-Актау».

- Автодорога «Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» по Мангистауской области протяжённостью 207 километров. На сегодняшний день проведена реконструкция автомобильной дороги «Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан», которая была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. В настоящее время на участке «Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» установлены три контрольных арки, предусмотрен один центр по работе с клиентами. Платный участок проходит через населённые пункты Боранкул, Есет, Сарга, Бейнеу, Сынгырлау, Акжигит, Тажен, Сайотес, Боздак, Жармыш, Шетпе, Беки, Жетыбай, Мунайшы. В настоящее время на участке Бейнеу-Актау установлено шесть контрольных арок и предусмотрен один центр по работе с клиентами, - рассказал Айбек Ануарбеков.

В 2019 году принята государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол 2020-2025». В её рамках за четыре года в стране будет переведено на платную систему 11 тысяч километров автодорог.

- Опыт внедрения платных автодорог встречается во многих развитых и развивающихся странах. Благодаря этому нововведению средства, необходимые на содержание трассы, будут получены не из государственного бюджета, а из платы за проезжающие автомобили, а бюджетные средства пойдут на важные для населения социальные направления. В соответствии с требованиями времени, в качестве одного из основных показателей экономического и социального развития в стране начали внедряться платные автомобильные дороги. Первым в стране введён в эксплуатацию участок «Нур-Султан-Щучинск». На этом участке в 2013 году была запущена «гибридная» платная система, то есть на въезде в город с платной дороги установлены пункты приёма платежей со специальными шлагбаумами, и водители будут производить оплату перед этими шлагбаумами, - рассказал он.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 20:16
Что за гробовая тишина на счёт бесплатной альтернативы? Закон РК об автомобильных дорогах Статья 5-1, пункт 3.1: В решении об использовании автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны:
1) начальный и конечный пункты с возможностью проезда по другой существующей альтернативной дороге.
Лада может ответить?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dushman (Посетители) Сегодня, 20:14
- Опыт внедрения платных автодорог встречается во многих развитых и развивающихся странах.,
Хочу Вас расстроить, мы как бы не развитая и не развивающая страна, а если мы развивающая страна, то где альтернативная беслпатная дорога?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 20:04
Почти 700 километров дорог в Мангистау станут платными

Нам, автомобилистам, что? Радоваться? Или как? Высвободившиеся бюджетные средства пойдут теперь на какой нибудь новый отель для "ресурсных" туристов

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 14679677
  • malovdmitriy
  • дорожник
  • non_alcoholic
 n92 (Посетители) Сегодня, 19:36
"а бюджетные средства пойдут на важные для населения социальные направления" - все знают направление средств...нас уже не пытаются обмануть...уже в открытую наглую кладут на народ...
Пойду послушаю песню Цоя "Перемен, требуют наши сердца".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика