Снег в Актау: Как выглядят дороги

Фото Айдоса Дегенова
Пользователи Lada.kz засняли на фото городские дороги после снега.
Ранее ДЧС области посредством СМС-сообщений предупреждал об угрозе сильной снежной метели, гололёда и усилении скорости ветра до 15-20 метров в секунду.
Сегодня и завтра, как сообщают синоптики, будет идти снег. Температура воздуха понизится до -14 °С.
Напомним, на очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники.
Ранее ДЧС области посредством СМС-сообщений предупреждал об угрозе сильной снежной метели, гололёда и усилении скорости ветра до 15-20 метров в секунду.
Сегодня и завтра, как сообщают синоптики, будет идти снег. Температура воздуха понизится до -14 °С.
Напомним, на очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники.