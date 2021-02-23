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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 1673

Снег в Актау: Как выглядят дороги

Сегодня, 23 февраля, в Актау с утра прошёл снег, местами образовался гололёд. Представляем вашему вниманию фото заснеженных дорог Актау.

Фото Айдоса Дегенова
Пользователи Lada.kz засняли на фото городские дороги после снега.



Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Снег в Актау: Как выглядят дороги


Ранее ДЧС области посредством СМС-сообщений предупреждал об угрозе сильной снежной метели, гололёда и усилении скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

Сегодня и завтра, как сообщают синоптики, будет идти снег. Температура воздуха понизится до -14 °С.

Снег в Актау: Как выглядят дороги


Напомним, на очистку дорог от снега в Актау вышли 17 единиц техники.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 17:21

Пользователи Lada.kz засняли на фото городские дороги после снега.

Вот это экзотика!!!. Заснеженные дороги на Магышлаке, а в северных областях РК этот снег всю зиму на дорогах и нормально двигаются и обходятся без аварий на дорогах...My Webpage...
А, на Магышлаке если снег или дождь, то ЧП мирового масштаба!.
Новая инфа про погоду, может отключимся от босжиры (блёклой долины).

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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