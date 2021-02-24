В Актау одобрили использование прогулочного воздушного шара с ограничением

- Думаю, что не только жители, но и туристы должны увидеть красоту Актау. В некоторых городах страны данное направление туризма хорошо развито. Однако, Актау ветреный, поэтому пока мы будем привязывать и поднимать шар с земли, чтобы увидеть город сверху, - поделился индивидуальный предприниматель Олег Агеев.

Участниками заседания стали заместитель акима города Абилкаир Байпаков, транспортный прокурор Мангистауской области Ербол Кыстаубаев, представители департамента по чрезвычайным ситуациям и Актауского городского управления движением воздушных судов.Индивидуальный предприниматель рассказал о планах развития подобной услуги в Актау.Представители компетентных органов поддержали предпринимателя. Главное, как они считают, соблюдение технической безопасности. Для запуска воздушного шара необходимо получить соответствующие сертификаты от комитета гражданской авиации.Напомним, в Сети появилось видео полёта на воздушном шаре над побережьем Актау. Хозяин воздушного аттракциона сказал, что акция была осуществлена руководством гостиницы «Holiday Inn» в 15 микрорайоне в рекламных целях.