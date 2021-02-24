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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 1215

В Актау одобрили использование прогулочного воздушного шара с ограничением

В городском акимате рассмотрели вопрос индивидуального предпринимателя о разрешении использования в городской черте воздушного шара, сообщает пресс-служба акима Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
Участниками заседания стали заместитель акима города Абилкаир Байпаков, транспортный прокурор Мангистауской области Ербол Кыстаубаев, представители департамента по чрезвычайным ситуациям и Актауского городского управления движением воздушных судов.

В Актау одобрили использование прогулочного воздушного шара с ограничением


Индивидуальный предприниматель рассказал о планах развития подобной услуги в Актау.

- Думаю, что не только жители, но и туристы должны увидеть красоту Актау. В некоторых городах страны данное направление туризма хорошо развито. Однако, Актау ветреный, поэтому пока мы будем привязывать и поднимать шар с земли, чтобы увидеть город сверху, - поделился индивидуальный предприниматель Олег Агеев.


Представители компетентных органов поддержали предпринимателя. Главное, как они считают, соблюдение технической безопасности. Для запуска воздушного шара необходимо получить соответствующие сертификаты от комитета гражданской авиации.

Напомним, в Сети появилось видео полёта на воздушном шаре над побережьем Актау. Хозяин воздушного аттракциона сказал, что акция была осуществлена руководством гостиницы «Holiday Inn» в 15 микрорайоне в рекламных целях.



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Комментарии ( 1 )

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Toryn (Посетители) Сегодня, 12:18
А где будут запускать? площадку им определили? Надеюсь не на стадионе в 4а мкр.? После двух запусков со стадиона - в первом вообще дышать не чем было... часа три стоял запах гари...
 
 

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