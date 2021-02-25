«Боимся рухнуть»: Жители Актау выступили против строительства нового жилого комплекса вблизи их домов

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Как сообщает телеканал «Астана», почти впритык к старым многоэтажкам в 9 микрорайоне собираются строить новый жилой комплекс. Люди уверены, полувековое жилье не выдержит и может рухнуть. Жители Актау устроили пикет в защиту многоэтажек.
- Это же стройка, будут большие такие грузовые, тут вся дорога полтора метра. Как тут можно строить что-то? Никто не рассчитывает. Это здание старое, фундамент там уже просел. Если сейчас будет новое рытье котлована, что-то будет. Где есть гарантия, что не будут трещины. Во многих городах дома наклонились, там трещина, - пожаловалась Кадича Калимулина, жительница Актау.
- Мы написали, что мы против строительства. В четверг отнесли им, они обещали обработать эти опросники, но при этом нам дали понять, что они настроены серьезно здесь строить. Мы собрались, чтобы донести до них, что мы против строительства, - рассказала жительница Актау Салтанат Самат.
Отмечается, что новый жилой комплекс строит некий инвестор. Раньше земля принадлежала социально-предпринимательской корпорации «Каспий», но содержать ее компания не могла, поэтому решили продать бизнесменам.
- Здание опустело, так как денег не было у нас на ремонт или еще что-то. Мы пытались собственными силами что-то где-то ремонтировать. Мы решили выставить его на реализацию, на продажу. Там оценка была где-то 69-70 миллионов. Если 100 процентов против, то у нас не получится построить. Если люди не хотят, - сказал заместитель председателя правления СПК «Каспий» Турар Жунусов.
В СПК пообещали, если люди против стройки, то ее отменят. То же самое говорят и в акимате. Дом построят только в том случае, если местные жители дадут добро.
- Этот участок земли еще не передан в частную собственность. Сейчас собственником является СПК «Каспий». Инвестор подготовил проект, пришли к нам, чтобы поменять целевое назначение участка. При рассмотрении мы сказали им, если жители близлежащих домов дадут согласие на постройку, в этом случае мы поменяем целевое назначение. Будем смотреть со всех сторон, - отметила пресс-секретарь акимата Актау Айгерим Ашыкбаева.
Как сообщается, среди жильцов проведут голосование, результаты которого рассмотрят в марте этого года. Затем местные власти обещают принять окончательное решение.
Напомним, ранее сообщалось, что жильцы дома №3 в 9 микрорайоне пожаловались на то, что в социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Каспий» собираются построить жилой дом на месте бывшего здания жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК). По словам жителей, общественные слушания по этому вопросу провели без полноценного оповещения жителей.
- Это же стройка, будут большие такие грузовые, тут вся дорога полтора метра. Как тут можно строить что-то? Никто не рассчитывает. Это здание старое, фундамент там уже просел. Если сейчас будет новое рытье котлована, что-то будет. Где есть гарантия, что не будут трещины. Во многих городах дома наклонились, там трещина, - пожаловалась Кадича Калимулина, жительница Актау.
- Мы написали, что мы против строительства. В четверг отнесли им, они обещали обработать эти опросники, но при этом нам дали понять, что они настроены серьезно здесь строить. Мы собрались, чтобы донести до них, что мы против строительства, - рассказала жительница Актау Салтанат Самат.
Отмечается, что новый жилой комплекс строит некий инвестор. Раньше земля принадлежала социально-предпринимательской корпорации «Каспий», но содержать ее компания не могла, поэтому решили продать бизнесменам.
- Здание опустело, так как денег не было у нас на ремонт или еще что-то. Мы пытались собственными силами что-то где-то ремонтировать. Мы решили выставить его на реализацию, на продажу. Там оценка была где-то 69-70 миллионов. Если 100 процентов против, то у нас не получится построить. Если люди не хотят, - сказал заместитель председателя правления СПК «Каспий» Турар Жунусов.
В СПК пообещали, если люди против стройки, то ее отменят. То же самое говорят и в акимате. Дом построят только в том случае, если местные жители дадут добро.
- Этот участок земли еще не передан в частную собственность. Сейчас собственником является СПК «Каспий». Инвестор подготовил проект, пришли к нам, чтобы поменять целевое назначение участка. При рассмотрении мы сказали им, если жители близлежащих домов дадут согласие на постройку, в этом случае мы поменяем целевое назначение. Будем смотреть со всех сторон, - отметила пресс-секретарь акимата Актау Айгерим Ашыкбаева.
Как сообщается, среди жильцов проведут голосование, результаты которого рассмотрят в марте этого года. Затем местные власти обещают принять окончательное решение.
Напомним, ранее сообщалось, что жильцы дома №3 в 9 микрорайоне пожаловались на то, что в социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Каспий» собираются построить жилой дом на месте бывшего здания жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК). По словам жителей, общественные слушания по этому вопросу провели без полноценного оповещения жителей.