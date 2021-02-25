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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:33

Просмотров: 4693

«Боимся рухнуть»: Жители Актау выступили против строительства нового жилого комплекса вблизи их домов

Жители старых многоэтажек в Актау боятся обрушения своих домов из-за строительства нового здания, передает телеканал «Астана».

Кадр видео
Как сообщает телеканал «Астана», почти впритык к старым многоэтажкам в 9 микрорайоне собираются строить новый жилой комплекс. Люди уверены, полувековое жилье не выдержит и может рухнуть. Жители Актау устроили пикет в защиту многоэтажек.



- Это же стройка, будут большие такие грузовые, тут вся дорога полтора метра. Как тут можно строить что-то? Никто не рассчитывает. Это здание старое, фундамент там уже просел. Если сейчас будет новое рытье котлована, что-то будет. Где есть гарантия, что не будут трещины. Во многих городах дома наклонились, там трещина, - пожаловалась Кадича Калимулина, жительница Актау.

- Мы написали, что мы против строительства. В четверг отнесли им, они обещали обработать эти опросники, но при этом нам дали понять, что они настроены серьезно здесь строить. Мы собрались, чтобы донести до них, что мы против строительства, - рассказала жительница Актау Салтанат Самат.

Отмечается, что новый жилой комплекс строит некий инвестор. Раньше земля принадлежала социально-предпринимательской корпорации «Каспий», но содержать ее компания не могла, поэтому решили продать бизнесменам.

- Здание опустело, так как денег не было у нас на ремонт или еще что-то. Мы пытались собственными силами что-то где-то ремонтировать. Мы решили выставить его на реализацию, на продажу. Там оценка была где-то 69-70 миллионов. Если 100 процентов против, то у нас не получится построить. Если люди не хотят, - сказал заместитель председателя правления СПК «Каспий» Турар Жунусов.

В СПК пообещали, если люди против стройки, то ее отменят. То же самое говорят и в акимате. Дом построят только в том случае, если местные жители дадут добро.

- Этот участок земли еще не передан в частную собственность. Сейчас собственником является СПК «Каспий». Инвестор подготовил проект, пришли к нам, чтобы поменять целевое назначение участка. При рассмотрении мы сказали им, если жители близлежащих домов дадут согласие на постройку, в этом случае мы поменяем целевое назначение. Будем смотреть со всех сторон, - отметила пресс-секретарь акимата Актау Айгерим Ашыкбаева.

Как сообщается, среди жильцов проведут голосование, результаты которого рассмотрят в марте этого года. Затем местные власти обещают принять окончательное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что жильцы дома №3 в 9 микрорайоне пожаловались на то, что в социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Каспий» собираются построить жилой дом на месте бывшего здания жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК). По словам жителей, общественные слушания по этому вопросу провели без полноценного оповещения жителей.



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Комментарии ( 6 )

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  • Сергей Владимиров
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 smotritel (Посетители) Сегодня, 12:25
в 14 мкр у Астаны тоже самое...
на скале в 9 мкр построили высотки то же самое...
все продали..все участки по набережной у частников...
Потом вливают 5 млрд на скальную тропу, с которой камни падают из-за трещин, которые образуются из-за новостроек, это же элементарно, не изучается, СНиПы не соблюдаются, коррупция на местах, не найдешь потом кто строит, кто принимает объекты
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:22
Если решили построить то бесполезно биться, всем плевать на мнение горожан, в наше время правят деньги а не мнение горожан. Сочувствую. Степь большая, стойте там что угодно, оставьте старый город в покое!!!!!
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 10:11
Кому Вы верите...Если Босжыру застроят то этот участок и подавно.Всем наплевать.абсолютно.на все.и на всех.только нажива и жажда денег...
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 10:11
молодцы, вот так надо отстаивать свои права
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 09:59
Молодцы! Отстаивают свои права. Давно пора запретить точечную застройку.
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 09:39
И в 14 мкр возле Астаны опять высотку строить собираются. Практически впритык к 9-ти этажкам.

всё вижу
 
 

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