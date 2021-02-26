Слухи о массовом увольнении проводников поезда Мангистау-Актобе прокомментировали в АО «Пассажирские перевозки»

Фото из архива Lada.kz
Пресс-релиз АО «Пассажирские перевозки» появился на сайте АО НК «Казахстан Темир Жолы» вчера, 25 февраля. В нём сообщается, что в компании не планируют сокращать или увольнять работников, трудящихся в поездах западного направления.
- Распространяемая информация в СМИ касательно увольнения проводников пассажирского поезда «Мангистау-Актобе» касается частного перевозчика «Товарищество с ограниченной ответственностью «Otpan Logistic». Данная организация не является нашим подрядчиком, - добавили в пресс-службе.
На комментарии проводников об изношенных вагонах в компании сообщили, что идёт работа по обновлению вагонного парка.
- В период с 2018 по 2020 года мы обновили 159 вагонов в составах пассажирских поездов на следующих маршрутах: Алматы-Мангистау, Нур-Султан-Сарыагаш, Атырау-Нур-Султан, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Аркалык, Атырау-Мангистау, Алматы-Жезказган, Нур-Султан-Семей. В первом квартале текущего года ожидается поставка новых вагонов на маршруты Алматы-Мангистау, Кызылорда-Семей, Алматы-Оскемен, Нур-Султан-Семей, - заключили в компании.
Напомним, ранее проводники поезда Мангистау-Актобе сообщили, что им угрожают массовым увольнением из-за их недовольства условиями труда.
- Распространяемая информация в СМИ касательно увольнения проводников пассажирского поезда «Мангистау-Актобе» касается частного перевозчика «Товарищество с ограниченной ответственностью «Otpan Logistic». Данная организация не является нашим подрядчиком, - добавили в пресс-службе.
На комментарии проводников об изношенных вагонах в компании сообщили, что идёт работа по обновлению вагонного парка.
- В период с 2018 по 2020 года мы обновили 159 вагонов в составах пассажирских поездов на следующих маршрутах: Алматы-Мангистау, Нур-Султан-Сарыагаш, Атырау-Нур-Султан, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Аркалык, Атырау-Мангистау, Алматы-Жезказган, Нур-Султан-Семей. В первом квартале текущего года ожидается поставка новых вагонов на маршруты Алматы-Мангистау, Кызылорда-Семей, Алматы-Оскемен, Нур-Султан-Семей, - заключили в компании.
Напомним, ранее проводники поезда Мангистау-Актобе сообщили, что им угрожают массовым увольнением из-за их недовольства условиями труда.
Оставьте свой комментарий первым.