Этнические казахи вернулись из Туркменистана в Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
На историческую родину сегодня, 27 февраля? вернулись 153 этнических казаха. Они прибыли из Туркменистана.
- В 2020 году из-за всемирной пандемии въезд граждан из других государств в нашу страну был приостановлен. Поэтому запланировавшие переезд не смогли попасть в Казахстан, - отметили в пресс-сулжбе акима области.
Кандасов встречали на станции «Болашак», на казахстанско-туркменской границе. После проверки результатов ПЦР-тестов и всех необходимых документов пассажиры сели на специальный поезд, который прибыл на станцию Жанаозен, а затем на станцию Мангистау.
- Часть кандасов, добровольно приехавших в Казахстан, поселилась у родственников, а часть отправилась дальше, в Жамбылскую, Актюбинскую области, Алматы и Шымкент. Местные исполнительные органы заявили о готовности отправить прибывших в те регионы, которые они выбрали сами, - добавили в пресс-службе главы региона.
Этнические казахи прибыли:
- в Актау - 42 человека;
- в Мунайлинский район - 58 человек;
- в Тупкараганский район - 11 человек;
- в Жанаозен - 18 человек;
- в Жамбылскую область - девять человек;
- в Алматы - 11 человек;
- в Актюбинскую область - один человек;
- в Шымкент - два человека.
- В 2020 году из-за всемирной пандемии въезд граждан из других государств в нашу страну был приостановлен. Поэтому запланировавшие переезд не смогли попасть в Казахстан, - отметили в пресс-сулжбе акима области.
Кандасов встречали на станции «Болашак», на казахстанско-туркменской границе. После проверки результатов ПЦР-тестов и всех необходимых документов пассажиры сели на специальный поезд, который прибыл на станцию Жанаозен, а затем на станцию Мангистау.
- Часть кандасов, добровольно приехавших в Казахстан, поселилась у родственников, а часть отправилась дальше, в Жамбылскую, Актюбинскую области, Алматы и Шымкент. Местные исполнительные органы заявили о готовности отправить прибывших в те регионы, которые они выбрали сами, - добавили в пресс-службе главы региона.
Этнические казахи прибыли:
- в Актау - 42 человека;
- в Мунайлинский район - 58 человек;
- в Тупкараганский район - 11 человек;
- в Жанаозен - 18 человек;
- в Жамбылскую область - девять человек;
- в Алматы - 11 человек;
- в Актюбинскую область - один человек;
- в Шымкент - два человека.