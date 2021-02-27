Этнические казахи вернулись из Туркменистана в Мангистау

На историческую родину сегодня, 27 февраля? вернулись 153 этнических казаха. Они прибыли из Туркменистана.- В 2020 году из-за всемирной пандемии въезд граждан из других государств в нашу страну был приостановлен. Поэтому запланировавшие переезд не смогли попасть в Казахстан, - отметили в пресс-сулжбе акима области.Кандасов встречали на станции «Болашак», на казахстанско-туркменской границе. После проверки результатов ПЦР-тестов и всех необходимых документов пассажиры сели на специальный поезд, который прибыл на станцию Жанаозен, а затем на станцию Мангистау.- Часть кандасов, добровольно приехавших в Казахстан, поселилась у родственников, а часть отправилась дальше, в Жамбылскую, Актюбинскую области, Алматы и Шымкент. Местные исполнительные органы заявили о готовности отправить прибывших в те регионы, которые они выбрали сами, - добавили в пресс-службе главы региона.Этнические казахи прибыли:- в Актау - 42 человека;- в Мунайлинский район - 58 человек;- в Тупкараганский район - 11 человек;- в Жанаозен - 18 человек;- в Жамбылскую область - девять человек;- в Алматы - 11 человек;- в Актюбинскую область - один человек;- в Шымкент - два человека.