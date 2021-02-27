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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 1462

Этнические казахи вернулись из Туркменистана в Мангистау

Из Туркменистан на родину в Казахстан вернулись 152 этнических казаха. В Мангистау приехали 129 человек из них. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
На историческую родину сегодня, 27 февраля? вернулись 153 этнических казаха. Они прибыли из Туркменистана.

Этнические казахи вернулись из Туркменистана в Мангистау


- В 2020 году из-за всемирной пандемии въезд граждан из других государств в нашу страну был приостановлен. Поэтому запланировавшие переезд не смогли попасть в Казахстан, - отметили в пресс-сулжбе акима области.

Этнические казахи вернулись из Туркменистана в Мангистау


Кандасов встречали на станции «Болашак», на казахстанско-туркменской границе. После проверки результатов ПЦР-тестов и всех необходимых документов пассажиры сели на специальный поезд, который прибыл на станцию Жанаозен, а затем на станцию Мангистау.

- Часть кандасов, добровольно приехавших в Казахстан, поселилась у родственников, а часть отправилась дальше, в Жамбылскую, Актюбинскую области, Алматы и Шымкент. Местные исполнительные органы заявили о готовности отправить прибывших в те регионы, которые они выбрали сами, - добавили в пресс-службе главы региона.

Этнические казахи прибыли:
- в Актау - 42 человека;
- в Мунайлинский район - 58 человек;
- в Тупкараганский район - 11 человек;
- в Жанаозен - 18 человек;
- в Жамбылскую область - девять человек;
- в Алматы - 11 человек;
- в Актюбинскую область - один человек;
- в Шымкент - два человека.





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Комментарии ( 6 )

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  • kz1990
 lekler (Посетители) Сегодня, 18:56
В северный обрусевший Казахстан необходимо направить жить.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 18:30
Добро пожаловать на Родину!

Жить нужно непременно хорошо
 
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302847066 (Посетители) Сегодня, 18:14
Дэнги давай!!!
 
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  • elek
  • arelav_74
  • lekler
  • Кинст
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:03
Вроде власти говорили что кандасов в Манистау уже слишком много и вновь прибывающих будут заселять в северные области и подъёмные давать.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 17:46
Все едут и едут! преступность, нищета и рождаемость растёт в геометрической прогрессии! Печально! Куда катимся?!
 
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MadJack (Посетители) Сегодня, 17:34
Этнические казахи прибыли:
- в Актау - 42 человека;
- в Мунайлинский район - 58 человек;
- в Тупкараганский район - 11 человек;
- в Жанаозен - 18 человек;
- в Жамбылскую область - девять человек;
- в Алматы - 11 человек;
- в Актюбинскую область - один человек;
- в Шымкент - два человека.
А как же Астана? Пусть и верхушка посмотрит на качество приезжающих

Каждому свое
 
 

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