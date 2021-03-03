Жители Актау просят чиновников построить по соседству с ними сквер вместо многоэтажного дома

Жители домов №33 и №33А в 14 микрорайоне. Фото автора
Жильцы обеспокоены тем, что строительство нового жилого здания может повлиять на их дома. Люди говорят, что попытки выяснить, кто дал разрешение на стройку, не увенчались успехом.
- Ещё в 2004 году здесь начиналось строительство, которое потом было заморожено. Тогда у людей в квартирах появились трещины. Когда стройку возобновили, я обратился через официальную страницу акимата Актау в телеграмм-канале с вопросом, есть ли вообще у подрядчика разрешение на строительство? Но ответа не последовало. Мы обеспокоены тем, что нам никто не показывает никаких документов. Не проводили никаких экспертиз о том, как повлияет стройка на наши дома. От работы тяжёлой техники в наших домах трясутся стены. Здесь прибрежная зона, и из грунта может пойти вода, из-за чего фундамент может просесть. Это повлияет на нас. Конечно, мы беспокоимся за свою безопасность. Поэтому мы против строительства, - говорят люди.
По словам жильцов, застройщик уже объявил о начале продажи квартир в этом жилом доме.
- С 1 февраля компания объявила у себя на странице в социальных сетях, что начались продажи квартир в этом доме, хотя по закону долевое строительство сейчас запрещено. С их стороны это тоже нарушение. А вообще наше предложение - построить здесь сквер. Мы обратились с таким предложением в партию «Нур-Отан», но если ситуация не решится в нашу пользу, будем писать письмо президенту, - говорят жильцы.
Люди говорят, что просили чиновников предоставить им генеральный план застройки города, дабы выяснить, что всё-таки должно быть на этом участке земли. Но и на эту просьбу ответа жители до сих пор не получили.
- Согласно существующему законодательству на каждый город должен быть разработан генеральный план застройки. Нам хотелось бы знать, если существует генеральный план застройки, то каким образом были произведены изменения застройки и каким образом выдано разрешение на строительство вот этого частного жилого дома. Согласовано ли оно в законодательном порядке? Потому что если такие значимые изменения происходят в застройке, то эти моменты должны утверждаться только через общественные слушания. По этой стройке таких общественных слушаний не было, - говорят жильцы.
По их словам нарушены и законодательные акты Республики Казахстан.
- В соответствии с существующими законодательными актами РК расстояние между жилыми домами строго регламентировано. Есть такой документ - строительные нормы и правила (СНИПы) - в котором прописано, что если строится четырёхэтажное здание, то расстояние между жилыми домами должно было быть не меньше 20 метров. В этом же документе написано, что если жилое здание пяти и выше этажей, то расстояние от этих домов должно быть определено расчётным способом, то есть должны быть учтены вопросы достаточности естественного освещения в домах, в которых мы живём. Но здесь очевидно, что этот вновь выстроенный дом будет снижать освещённость. Если построят этот дом, а жильцы напишут жалобу и проведут независимую экспертизу, которая определит, что освещённость ниже, то что тогда, они будут сносить этот дом? Лучше же продумать это всё сейчас, - говорят люди.
Наличие разрешительных документов подтвердили в городском акимате. Застройщик, по словам чиновников, прошёл все экспертизы.
- Сейчас у компании-застройщика все необходимые разрешительные документы имеются. Они уведомили государственный орган о начале строительства. Эскиз согласован, они получили архитектурно-проектное задание и талон-уведомление у них есть, — рассказал Жанболат Жакипов, заведующий секторов отдела земельных отношений архитектуры и градостроительства Актау.
Подтвердил наличие документов и юрист компании Бакыт Мендыбаев.
– Все процедуры разрешительные мы уже прошли. Вот, как вы видите, сзади меня стоит паспорт объекта. На сегодняшний день только идут подготовительные работы к строительству, - отметил Бакыт Мендыбаев.
На вопрос журналистов о том, не повлияет ли стройка на жильё соседей, юрист компании ответил: «Конечно, гарантию никто не может дать...».
Напомним, в похожей ситуации оказались и жители 9 микрорайона Актау.
- Ещё в 2004 году здесь начиналось строительство, которое потом было заморожено. Тогда у людей в квартирах появились трещины. Когда стройку возобновили, я обратился через официальную страницу акимата Актау в телеграмм-канале с вопросом, есть ли вообще у подрядчика разрешение на строительство? Но ответа не последовало. Мы обеспокоены тем, что нам никто не показывает никаких документов. Не проводили никаких экспертиз о том, как повлияет стройка на наши дома. От работы тяжёлой техники в наших домах трясутся стены. Здесь прибрежная зона, и из грунта может пойти вода, из-за чего фундамент может просесть. Это повлияет на нас. Конечно, мы беспокоимся за свою безопасность. Поэтому мы против строительства, - говорят люди.
По словам жильцов, застройщик уже объявил о начале продажи квартир в этом жилом доме.
- С 1 февраля компания объявила у себя на странице в социальных сетях, что начались продажи квартир в этом доме, хотя по закону долевое строительство сейчас запрещено. С их стороны это тоже нарушение. А вообще наше предложение - построить здесь сквер. Мы обратились с таким предложением в партию «Нур-Отан», но если ситуация не решится в нашу пользу, будем писать письмо президенту, - говорят жильцы.
Люди говорят, что просили чиновников предоставить им генеральный план застройки города, дабы выяснить, что всё-таки должно быть на этом участке земли. Но и на эту просьбу ответа жители до сих пор не получили.
- Согласно существующему законодательству на каждый город должен быть разработан генеральный план застройки. Нам хотелось бы знать, если существует генеральный план застройки, то каким образом были произведены изменения застройки и каким образом выдано разрешение на строительство вот этого частного жилого дома. Согласовано ли оно в законодательном порядке? Потому что если такие значимые изменения происходят в застройке, то эти моменты должны утверждаться только через общественные слушания. По этой стройке таких общественных слушаний не было, - говорят жильцы.
По их словам нарушены и законодательные акты Республики Казахстан.
- В соответствии с существующими законодательными актами РК расстояние между жилыми домами строго регламентировано. Есть такой документ - строительные нормы и правила (СНИПы) - в котором прописано, что если строится четырёхэтажное здание, то расстояние между жилыми домами должно было быть не меньше 20 метров. В этом же документе написано, что если жилое здание пяти и выше этажей, то расстояние от этих домов должно быть определено расчётным способом, то есть должны быть учтены вопросы достаточности естественного освещения в домах, в которых мы живём. Но здесь очевидно, что этот вновь выстроенный дом будет снижать освещённость. Если построят этот дом, а жильцы напишут жалобу и проведут независимую экспертизу, которая определит, что освещённость ниже, то что тогда, они будут сносить этот дом? Лучше же продумать это всё сейчас, - говорят люди.
Наличие разрешительных документов подтвердили в городском акимате. Застройщик, по словам чиновников, прошёл все экспертизы.
- Сейчас у компании-застройщика все необходимые разрешительные документы имеются. Они уведомили государственный орган о начале строительства. Эскиз согласован, они получили архитектурно-проектное задание и талон-уведомление у них есть, — рассказал Жанболат Жакипов, заведующий секторов отдела земельных отношений архитектуры и градостроительства Актау.
Подтвердил наличие документов и юрист компании Бакыт Мендыбаев.
– Все процедуры разрешительные мы уже прошли. Вот, как вы видите, сзади меня стоит паспорт объекта. На сегодняшний день только идут подготовительные работы к строительству, - отметил Бакыт Мендыбаев.
На вопрос журналистов о том, не повлияет ли стройка на жильё соседей, юрист компании ответил: «Конечно, гарантию никто не может дать...».
Видео Рашида Исмагилова.
Напомним, в похожей ситуации оказались и жители 9 микрорайона Актау.