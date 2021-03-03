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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 2999

Жители Актау просят чиновников построить по соседству с ними сквер вместо многоэтажного дома

Жители домов №33 и №33А в 14 микрорайоне обеспокоены началом нового строительства по соседству с ними. Люди говорят, что они не увидели от подрядчика ни одного разрешительного документа, а между тем строительный процесс во всю идёт.

Жители домов №33 и №33А в 14 микрорайоне. Фото автора
Жильцы обеспокоены тем, что строительство нового жилого здания может повлиять на их дома. Люди говорят, что попытки выяснить, кто дал разрешение на стройку, не увенчались успехом.

- Ещё в 2004 году здесь начиналось строительство, которое потом было заморожено. Тогда у людей в квартирах появились трещины. Когда стройку возобновили, я обратился через официальную страницу акимата Актау в телеграмм-канале с вопросом, есть ли вообще у подрядчика разрешение на строительство? Но ответа не последовало. Мы обеспокоены тем, что нам никто не показывает никаких документов. Не проводили никаких экспертиз о том, как повлияет стройка на наши дома. От работы тяжёлой техники в наших домах трясутся стены. Здесь прибрежная зона, и из грунта может пойти вода, из-за чего фундамент может просесть. Это повлияет на нас. Конечно, мы беспокоимся за свою безопасность. Поэтому мы против строительства, - говорят люди.

По словам жильцов, застройщик уже объявил о начале продажи квартир в этом жилом доме.

- С 1 февраля компания объявила у себя на странице в социальных сетях, что начались продажи квартир в этом доме, хотя по закону долевое строительство сейчас запрещено. С их стороны это тоже нарушение. А вообще наше предложение - построить здесь сквер. Мы обратились с таким предложением в партию «Нур-Отан», но если ситуация не решится в нашу пользу, будем писать письмо президенту, - говорят жильцы.

Люди говорят, что просили чиновников предоставить им генеральный план застройки города, дабы выяснить, что всё-таки должно быть на этом участке земли. Но и на эту просьбу ответа жители до сих пор не получили.

- Согласно существующему законодательству на каждый город должен быть разработан генеральный план застройки. Нам хотелось бы знать, если существует генеральный план застройки, то каким образом были произведены изменения застройки и каким образом выдано разрешение на строительство вот этого частного жилого дома. Согласовано ли оно в законодательном порядке? Потому что если такие значимые изменения происходят в застройке, то эти моменты должны утверждаться только через общественные слушания. По этой стройке таких общественных слушаний не было, - говорят жильцы.

По их словам нарушены и законодательные акты Республики Казахстан.

- В соответствии с существующими законодательными актами РК расстояние между жилыми домами строго регламентировано. Есть такой документ - строительные нормы и правила (СНИПы) - в котором прописано, что если строится четырёхэтажное здание, то расстояние между жилыми домами должно было быть не меньше 20 метров. В этом же документе написано, что если жилое здание пяти и выше этажей, то расстояние от этих домов должно быть определено расчётным способом, то есть должны быть учтены вопросы достаточности естественного освещения в домах, в которых мы живём. Но здесь очевидно, что этот вновь выстроенный дом будет снижать освещённость. Если построят этот дом, а жильцы напишут жалобу и проведут независимую экспертизу, которая определит, что освещённость ниже, то что тогда, они будут сносить этот дом? Лучше же продумать это всё сейчас, - говорят люди.

Наличие разрешительных документов подтвердили в городском акимате. Застройщик, по словам чиновников, прошёл все экспертизы.

- Сейчас у компании-застройщика все необходимые разрешительные документы имеются. Они уведомили государственный орган о начале строительства. Эскиз согласован, они получили архитектурно-проектное задание и талон-уведомление у них есть, — рассказал Жанболат Жакипов, заведующий секторов отдела земельных отношений архитектуры и градостроительства Актау.

Подтвердил наличие документов и юрист компании Бакыт Мендыбаев.

– Все процедуры разрешительные мы уже прошли. Вот, как вы видите, сзади меня стоит паспорт объекта. На сегодняшний день только идут подготовительные работы к строительству, - отметил Бакыт Мендыбаев.

На вопрос журналистов о том, не повлияет ли стройка на жильё соседей, юрист компании ответил: «Конечно, гарантию никто не может дать...».




Видео Рашида Исмагилова.


Напомним, в похожей ситуации оказались и жители 9 микрорайона Актау.



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Комментарии ( 7 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:58
"- Ещё в 2004 году здесь начиналось строительство"

А 17 лет назад всех всё устраивало? Почему не поднимали шумиху на стадии рытья котлована? Что-то я не помню,чтобы жители этих домов в то время устраивали акцию протеста.Или думали вам там бассейн строят?
А может в этой статье не упомянули о недовольствах 2004 года? Поясните.
Если прямо по теме,то я поддерживаю жителей этих домов.Действительно,хватит застраивать старые микрорайоны! Стройте в сквере перед акиматом...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Феникс
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:37
Акимат изъял этот участок у бывшего хозяина изза долгостроя через судебные тяжбы и отдал/перепродал другому. Так что от акимата вы ничего не добьётесь.

Почему аким по таким вопросам отмалчивается? Он хозяин города или нет? Или у него должность церемониальная , только ленточки резать и планы о космическом будущем строить?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • tolk
  • касым
  • ЁмоЁ
  • zhanino
  • синдбад
  • Oraz
  • Феникс
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 18:49
Похоже, что генерального плана застройки города нет. Строят кто как хочет. В новых микрорайонах домов впритык понастроили, окна в окна глядят. Но ни одной школы, ни одного детского сада нет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Феникс
 Сашa (Посетители) Сегодня, 18:33
Конечно там совсем не место для строительства дома. Очень надеюсь что прекратят стройку. Города и так сильно застроен некачественным жильём.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
gem (Посетители) Сегодня, 18:18
Вид закроют им...и в аренду квартиры брать никто не будет бояться
 
-3
  • Сергей Владимиров
  • Tankushka
  • ЁмоЁ
 Не поддерживаю Поддерживаю
alesha (Посетители) Сегодня, 18:10
У жителей этого дома упадут квартиры в цене, вот и вся причина
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Сергей Владимиров
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 FL (Посетители) Сегодня, 17:18
Разве места мало выделили для строек? Зачем издеваться над людьми? stena
 
 

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