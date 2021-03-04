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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:47

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В Актау бывшему руководителю «АУЭС» два года тюрьмы заменили ограничением свободы

Два года тюрьмы экс-руководителю «АУЭС» областной суд заменил ограничением свободы. Еще три фигуранта уголовного дела будут отбывать прежние сроки. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото с сайта chechnyatoday.com
По данным ведомства, судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда изменила меру наказания только бывшему руководителю ГКП «АУЭС». Всего по данному уголовному делу проходили четыре человека.

- Назначенное ранее наказание в виде лишения свободы отменено и назначено новое наказание по части 2 статьи 371 Уголовного Кодекса Республики Казахстан в виде двух лет ограничения свободы. Осужденный освобожден из-под стражи. Постановление суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Остальным фигурантам уголовного дела приговоры оставлены без изменений.

Напомним, что бывших руководителей и сотрудников государственного коммунального предприятия (ГКП) «АУЭС» и товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Абзал и Компания-1» осудили за мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования было установлено, что в 2016 году ГКП «АУЭС» и ТОО «Абзал и Компания-1» заключили договор на замену оборудования релейной защиты на сумму более 53 миллионов тенге. В 2018 году в ходе аудиторской проверки стало известно, что ГКП «АУЭС» перечислило подрядчику полную сумму договора и три миллиона тенге дополнительно, несмотря на то, что компания не выполнила обязательства.



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