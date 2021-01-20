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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 519

За мошенничество осудили бывшего руководителя ГКП «АУЭС» в Актау

Бывших руководителей и сотрудников государственного коммунального предприятия (ГКП) «АУЭС» и товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Абзал и Компания-1» осудили за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов (КФМ МФ) Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта 360tv.ru
В ходе расследования сотрудники КФМ МФ РК установили, что в 2016 году ГКП «АУЭС» и ТОО «Абзал и Компания-1» заключили договор на замену оборудования релейной защиты на сумму более 53 миллионов тенге.

В 2018 году в ходе аудиторской проверки стало известно, что ГКП «АУЭС» перечислило подрядчику полную сумму договора и 3 миллиона тенге дополнительно, несмотря на то, что компания не выполнила обязательства.

- По фактам мошенничества, присвоения и растраты чужого имущества с 2018 по 2019 год в отношении руководства и сотрудников этих предприятий возбудили несколько уголовных дел по пункту 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), пункту 2 части 2 статьи 190 (Мошенничество), пункту 2 части 2 статьи 216 и части 2 статьи 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и части 2 статьи 371 (Халатность) Уголовного кодекса РК. Сумма ущерба, причинённого государству, составила более 73 миллионов тенге, - сообщили в департаменте экономических расследований КФМ МФ РК.

Приговором Актауского городского суда четверых обвиняемых признали виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет. По два года получили руководители указанных предприятий, другие фигуранты дел получили по пять и семь лет лишения свободы).



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:37
G32,
есть только имя Абзал.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:26
Руководители мало получили, как грабителям страны могут дать 2 года? Позор.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • bekenova
 G32 (Посетители) Сегодня, 16:19
Приговором Актауского городского суда четверых обвиняемых признали виновными.


А где фамилии? Или нет фамилий?

 
 

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