За мошенничество осудили бывшего руководителя ГКП «АУЭС» в Актау

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В ходе расследования сотрудники КФМ МФ РК установили, что в 2016 году ГКП «АУЭС» и ТОО «Абзал и Компания-1» заключили договор на замену оборудования релейной защиты на сумму более 53 миллионов тенге.



В 2018 году в ходе аудиторской проверки стало известно, что ГКП «АУЭС» перечислило подрядчику полную сумму договора и 3 миллиона тенге дополнительно, несмотря на то, что компания не выполнила обязательства.



- По фактам мошенничества, присвоения и растраты чужого имущества с 2018 по 2019 год в отношении руководства и сотрудников этих предприятий возбудили несколько уголовных дел по пункту 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), пункту 2 части 2 статьи 190 (Мошенничество), пункту 2 части 2 статьи 216 и части 2 статьи 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и части 2 статьи 371 (Халатность) Уголовного кодекса РК. Сумма ущерба, причинённого государству, составила более 73 миллионов тенге, - сообщили в департаменте экономических расследований КФМ МФ РК.



Приговором Актауского городского суда четверых обвиняемых признали виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет. По два года получили руководители указанных предприятий, другие фигуранты дел получили по пять и семь лет лишения свободы).