Стройка в 14 микрорайоне: С жителями близлежащих домов провели встречу

Фото Рашида Исмагилова
Встреча жильцов домов № 33 и 33А с представителями застройщика жилого комплекса «Soho 14» прошла сегодня, 6 марта.
В ходе собрания представители строительной компании сообщили, что намерены построить на территории жилого комплекса новую трансформаторную будку, и благодаря этому они смогут стабильно обеспечивать электроэнергией в том числе и близлежащие дома.
- Вот стоит подстанция АУЭС. Сюда приходит десять тысяч вольт и распределяется по домам. Десять тысяч вольт имеют очень маленькое сопротивление, поэтому его хватает на, допустим, сто домов. Но трансформатора хватает только на существующие несколько домов. Мы берём отсюда эти десять тысяч вольт и ставим на своей территории свою подстанцию, с современным оборудованием, а от неё можно будет запитать даже соседние дома. На старую подстанцию это влиять не будет. Мы даже улучшаем ситуацию с энергетикой этих домов, - заявили в компании.
Жильцы попросили показать им расчёты, которые, согласно строительным нормам и правилам (СНИПам) должен был провести застройщик для того, чтобы определить, на каком расстоянии от существующих жилых домов он может начать возведение жилого комплекса. Представители компании не смогли предоставить эти расчёты. Помимо этого, несмотря на заявления о том, что проект строительства полностью разработан, застройщик не предоставил информацию о проведении геодезических исследований площадки для будущего строительства и подробностей о проведении отопления.
Жильцы высказали недовольство тем, что среди них не провели опрос с целью узнать, согласны ли они на строительство, однако, по словам юриста компании Бакыта Мендыбаева, эта процедура не требуется, поскольку строительная площадка находится не на смежной территории. Также он отказался от ранее сказанных им слов о том, что никто не может гарантировать, что стройка не повлияет на соседние здания.
- Я дословно не помню свою цитату, но смысл там был в другом, журналисты подрезали это, как им было удобно. Я хотел удостоверить вас в том, что никакой угрозы вашим домам нет. У нас все будет строиться согласно нормам и стандартам, заверяем, - заявил Бакыт Мендыбаев.
Напомним, ранее жильцы домов №33 и 33А попросили чиновников построить по соседству с ними сквер вместо жилого комплекса. Они были обеспокоены тем, что процесс строительства уже начался, но подрядчик не предоставил им ни одного разрешительного документа.
В ходе собрания представители строительной компании сообщили, что намерены построить на территории жилого комплекса новую трансформаторную будку, и благодаря этому они смогут стабильно обеспечивать электроэнергией в том числе и близлежащие дома.
- Вот стоит подстанция АУЭС. Сюда приходит десять тысяч вольт и распределяется по домам. Десять тысяч вольт имеют очень маленькое сопротивление, поэтому его хватает на, допустим, сто домов. Но трансформатора хватает только на существующие несколько домов. Мы берём отсюда эти десять тысяч вольт и ставим на своей территории свою подстанцию, с современным оборудованием, а от неё можно будет запитать даже соседние дома. На старую подстанцию это влиять не будет. Мы даже улучшаем ситуацию с энергетикой этих домов, - заявили в компании.
Жильцы попросили показать им расчёты, которые, согласно строительным нормам и правилам (СНИПам) должен был провести застройщик для того, чтобы определить, на каком расстоянии от существующих жилых домов он может начать возведение жилого комплекса. Представители компании не смогли предоставить эти расчёты. Помимо этого, несмотря на заявления о том, что проект строительства полностью разработан, застройщик не предоставил информацию о проведении геодезических исследований площадки для будущего строительства и подробностей о проведении отопления.
Жильцы высказали недовольство тем, что среди них не провели опрос с целью узнать, согласны ли они на строительство, однако, по словам юриста компании Бакыта Мендыбаева, эта процедура не требуется, поскольку строительная площадка находится не на смежной территории. Также он отказался от ранее сказанных им слов о том, что никто не может гарантировать, что стройка не повлияет на соседние здания.
- Я дословно не помню свою цитату, но смысл там был в другом, журналисты подрезали это, как им было удобно. Я хотел удостоверить вас в том, что никакой угрозы вашим домам нет. У нас все будет строиться согласно нормам и стандартам, заверяем, - заявил Бакыт Мендыбаев.
Напомним, ранее жильцы домов №33 и 33А попросили чиновников построить по соседству с ними сквер вместо жилого комплекса. Они были обеспокоены тем, что процесс строительства уже начался, но подрядчик не предоставил им ни одного разрешительного документа.