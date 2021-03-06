«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.66 KZT
  • €1 = 500.44 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 20:57

Просмотров: 1236

Стройка в 14 микрорайоне: С жителями близлежащих домов провели встречу

Представители застройщика встретились с жителями домов №33 и 33А в 14 микрорайоне, которые ранее выступили против строительства жилого комплекса в непосредственной близости от своих домов.

Фото Рашида Исмагилова
Встреча жильцов домов № 33 и 33А с представителями застройщика жилого комплекса «Soho 14» прошла сегодня, 6 марта.

В ходе собрания представители строительной компании сообщили, что намерены построить на территории жилого комплекса новую трансформаторную будку, и благодаря этому они смогут стабильно обеспечивать электроэнергией в том числе и близлежащие дома.

- Вот стоит подстанция АУЭС. Сюда приходит десять тысяч вольт и распределяется по домам. Десять тысяч вольт имеют очень маленькое сопротивление, поэтому его хватает на, допустим, сто домов. Но трансформатора хватает только на существующие несколько домов. Мы берём отсюда эти десять тысяч вольт и ставим на своей территории свою подстанцию, с современным оборудованием, а от неё можно будет запитать даже соседние дома. На старую подстанцию это влиять не будет. Мы даже улучшаем ситуацию с энергетикой этих домов, - заявили в компании.

Стройка в 14 микрорайоне: С жителями близлежащих домов провели встречу

Стройка в 14 микрорайоне: С жителями близлежащих домов провели встречу


Жильцы попросили показать им расчёты, которые, согласно строительным нормам и правилам (СНИПам) должен был провести застройщик для того, чтобы определить, на каком расстоянии от существующих жилых домов он может начать возведение жилого комплекса. Представители компании не смогли предоставить эти расчёты. Помимо этого, несмотря на заявления о том, что проект строительства полностью разработан, застройщик не предоставил информацию о проведении геодезических исследований площадки для будущего строительства и подробностей о проведении отопления.

Жильцы высказали недовольство тем, что среди них не провели опрос с целью узнать, согласны ли они на строительство, однако, по словам юриста компании Бакыта Мендыбаева, эта процедура не требуется, поскольку строительная площадка находится не на смежной территории. Также он отказался от ранее сказанных им слов о том, что никто не может гарантировать, что стройка не повлияет на соседние здания.

- Я дословно не помню свою цитату, но смысл там был в другом, журналисты подрезали это, как им было удобно. Я хотел удостоверить вас в том, что никакой угрозы вашим домам нет. У нас все будет строиться согласно нормам и стандартам, заверяем, - заявил Бакыт Мендыбаев.





Напомним, ранее жильцы домов №33 и 33А попросили чиновников построить по соседству с ними сквер вместо жилого комплекса. Они были обеспокоены тем, что процесс строительства уже начался, но подрядчик не предоставил им ни одного разрешительного документа.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • User_268
 Космос (Посетители) Вчера, 23:49
Этот застройщик мало чем отличается от того типа с ножом, что стоматологию на 200 тысяч ограбил - хочу здесь в всё! Плевать на всех.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Феникс
  • valesa
  • tolk
  • Юрий Спассков
  • User_268
 elek (Посетители) Вчера, 21:38
новую трансформаторную будку,

crazy
приходит десять тысяч вольт и распределяется по домам.

Десять тысяч вольт имеют очень маленькое сопротивление, поэтому его хватает на

rofl
Мы берём отсюда эти десять тысяч вольт

Мы даже улучшаем ситуацию

Не ну серьёзно - это свисток какой-то. Как в том фильме - "Я так хохотался"! Такого объяснения по проекту я ещё не слышал, тем более в вопросе электроснабжения. Где-нибудь в джунглях может и прошло бы (неужели считают людей настолько безграмотными?). Гоните их куда подальше, этих "строителей". Привыкли решать вопросы за определённые суммы.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика