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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:44

Просмотров: 340

Квартет «Арна» записал музыкальное поздравление для женщин Мангистау

Братья Ильясовы записали песню к 8 марта.

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Квартет «Арна», в котором играют четыре брата, решили поздравить женщин с 8 марта.

- Дорогие дамы! Разрешите от имени нашего большого мужского семейного ансамбля «Арна» поздравить вас с Международным женским днём! Ведь мы, как родные братья, понимаем роль матери в семье. Даровать каждому ребенку любовь к родине, семье - ваша заслуга... Уважаем и любим вас, наши милые дамы! - обратились братья Ильясовы.


Ранее участники группы «Арна» исполнили песню про родной край.




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Комментарии ( 1 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 20:27
Спасибо Вам за тёплые слова и за душевное исполнение красивой песни!!!
Молодцы!!! Рахмет!!! applause
 
 

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