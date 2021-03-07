Квартет «Арна» записал музыкальное поздравление для женщин Мангистау

- Дорогие дамы! Разрешите от имени нашего большого мужского семейного ансамбля «Арна» поздравить вас с Международным женским днём! Ведь мы, как родные братья, понимаем роль матери в семье. Даровать каждому ребенку любовь к родине, семье - ваша заслуга... Уважаем и любим вас, наши милые дамы! - обратились братья Ильясовы.

Квартет «Арна», в котором играют четыре брата, решили поздравить женщин с 8 марта.Ранее участники группы «Арна» исполнили песню про родной край.