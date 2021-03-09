Выполнен первый международный рейс из Актау в Ургенч

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Вчера, 8 марта, был выполнен первый авиарейс между Актау и Ургенчем. Полет был выполнен на воздушном судне Boeing 737.
Согласно данным авиакомпании «SCAT», минимальная стоимость авиабилета в одну сторону - 73 793 тенге.
Напомним, что компания «SCAT» планирует выполнять рейсы два раза в неделю - по понедельникам и средам.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
Согласно данным аэропорта, из Актау возобновлены рейсы по внутренним направлениям, а также международные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.
Согласно данным авиакомпании «SCAT», минимальная стоимость авиабилета в одну сторону - 73 793 тенге.
Напомним, что компания «SCAT» планирует выполнять рейсы два раза в неделю - по понедельникам и средам.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
Согласно данным аэропорта, из Актау возобновлены рейсы по внутренним направлениям, а также международные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.