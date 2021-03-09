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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 776

Мангистауских школьников выводят из дистанционного обучения

Как будут учиться школьники, рассказали в управлении образования региона.

Иллюстративное фото
В управлении образования отметили, что согласно постановлению главного санитарного врача Мангистауской области от 6 марта 2021 года, в третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешили обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Из постановления следует:
- разрешить с 1 марта 2021 года комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;
- разрешить комбинированное обучение в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70 процентов предметов в штатном режиме, 30 процентов - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30 процентов проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);
- разрешить индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек - по решению администрации образовательного учреждения;
- разрешить деятельность школьных столовых для дежурных классов (не более 30 процентов заполняемости зала);
- обеспечить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Ученики 6, 7, 8 и 10-х классов продолжат обучение в формате онлайн.

Также, согласно постановлению, дано разрешение со второго семестра штатного обучения для студентов I-х курсов колледжей и вузов.

Полный текст постановления главного санитарного врача Мангистауской области на казахском языке можно посмотреть здесь.



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Комментарии ( 1 )

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  • SerikBai
 Око (Посетители) Сегодня, 17:56
Чем дети 6-7-8-10 классов отличаются от остальных??!! Поколение одно что - ли вырезаете? Самый такой активный и нужный для познания всего возраст, а дети дома ерундой и списыванием занимаются!

всё вижу
 
 

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