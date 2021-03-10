За прошедшие сутки в Мангистау зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19

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Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в Алматы. Там за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 160 жителей мегаполиса. В Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областях вирусом заболели по три человека.

Между тем, за прошедшие 24 часа от недуга выздоровели 773 человека.



Всего в стране зарегистрировано 220018 заболевших.