За прошедшие сутки в Мангистау зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19

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Наибольшее количество заражённых зарегистрировано в Алматы. Там за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 160 жителей мегаполиса. В Мангистауской, Кызылординской и Туркестанской областях вирусом заболели по три человека.
Между тем, за прошедшие 24 часа от недуга выздоровели 773 человека.
Всего в стране зарегистрировано 220018 заболевших.
Между тем, за прошедшие 24 часа от недуга выздоровели 773 человека.
Всего в стране зарегистрировано 220018 заболевших.
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