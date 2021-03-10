Житель Мангистау торговал наркотиками на работе

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Точку сбыта запрещённого наркотического вещества 58-летний житель Мангистау организовал в одном из автосалонов региона, в котором работал.



- При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были обнаружены несколько свёртков с наркотиками. Начато досудебное расследование по статье незаконное изобретение, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области