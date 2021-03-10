Полиция Актау пресекла деятельность букмекерской конторы

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Во время рейда 9 марта 2021 года сотрудниками криминальной полиции в 17:44 выявлен факт незаконной деятельности букмекерской конторы.



- В качестве вещественных доказательств полиция изъяла четыре монитора, четыре процессора и кассовый аппарат. Собранный материал передан в департамент государственных доходов по Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.