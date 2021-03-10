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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 727

Полиция Актау пресекла деятельность букмекерской конторы

Букмекерская контора «Inbet» находилась в 29 микрорайоне в здании «Шеркала» в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
Во время рейда 9 марта 2021 года сотрудниками криминальной полиции в 17:44 выявлен факт незаконной деятельности букмекерской конторы.

- В качестве вещественных доказательств полиция изъяла четыре монитора, четыре процессора и кассовый аппарат. Собранный материал передан в департамент государственных доходов по Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 5 )

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132131212 (Посетители) Сегодня, 14:29
Недавно услышал разговор 2 совсем юных пацанов, вроде школьники или студенты колледжа и говорили делали ставки на какой то конторе. Это же тьма, ладно взрослые дядьки но зачем эти конторы берут деньги с сопляков
 
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  • Сашa
  • Ingul
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 12:48
Ну, а толку то от всех этих заявлений...о закрытий.. прикрытий... всё закрывают.. всё закрывают, а до конца закрыть не могут....Совсем недавно власти якобы официально боролись с Олимпом, а что в итоге??? Он как ни в чем не бывало рекламирует себя не только в Инете но и на одном из центральных республиканских каналов-Казахстан .... идёт в открытую реклама всё того же пресловутого и не победимого Олимпа пока идёт крышивания на верху... то грошь цена такой борьбе с "ветряными мельницами"это как у Шарикова..мы их душим..душим...душим...а они живые...
 
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  • leo529
 elek (Посетители) Сегодня, 12:31
полиция изъяла четыре монитора, четыре процессора

Почему не написать - системных блока? И ещё, что-типа "серверной машины" не было? Уровень середины 90-х.
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 12:27
да их по городу тьма
 
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  • elek
  • non_alcoholic
 Ахмет Байтурсынов (Посетители) Сегодня, 12:02
Что на счет букмекерской конторы возле 11-8? Там еще поймали грабителя со стоматологии
 
 

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