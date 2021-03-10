Новый прокурор назначен в Мангистауском районе

С. Абилов. Фото из открытых источников

Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 9 марта 2021 года советник юстиции Серик Адилов назначен на должность прокурора Мангистауского района.



Серик Адилов родился 26 февраля 1985 года. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Актау, прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания, помощника прокурора области в Аппарате прокуратуры Мангистауской области.



С апреля 2019 года являлся заместителем начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области.