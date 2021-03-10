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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 2381

Новый прокурор назначен в Мангистауском районе

Прокуратуру в Мангистауском районе возглавил Серик Адилов. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

С. Абилов. Фото из открытых источников
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 9 марта 2021 года советник юстиции Серик Адилов назначен на должность прокурора Мангистауского района.

Серик Адилов родился 26 февраля 1985 года. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Актау, прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания, помощника прокурора области в Аппарате прокуратуры Мангистауской области.

С апреля 2019 года являлся заместителем начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:18
Не знаю его деловых качеств, но цвет волос мне нравится. uhmylka
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 12:39
Случайно, первый 1 класс не учился в 14 школе?
 
-1
  • Сашa
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  • Феникс
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 12:07
а что такого? есть какой-то возрастной ценз?
Закончил ВУЗ профильный с военной кафедрой в 22 года и устроился на работу помощником прокурора..
 
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None None (Посетители) Сегодня, 11:56
Как человек уже в 23 года работает в прокуратуре?
 
 

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