Житель Актау по интернету научился выращивать раков

Своё необычное дело Максим Ефанов запустил в прошлом году после одобрения министерства сельского хозяйства.- В прошлом году начал это дело. В настоящее время трудоустроил пять человек. Реализую раков в супермаркетах и ресторанах города. Раки кушают только ночью и у них есть специальная еда. В ближайшее время планируем увеличить количество раков до 15-20 тонн. Также хотим попробовать заняться рыбным хозяйством. Самое удивительное - мы научились разводить раков с помощью интернета, - отметил предприниматель.В настоящее время в селе Акшукур, где находится ферма, создано пять специальных бассейнов для разведения раков.