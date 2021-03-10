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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 844

Житель Актау по интернету научился выращивать раков

Ферму по разведению раков запустил предприниматель из Актау. Почти за год Максим Ефанов вырастил больше двух тонн морских обитателей. Об этом сообщил предприниматель.

Фото М. Ефанова
Своё необычное дело Максим Ефанов запустил в прошлом году после одобрения министерства сельского хозяйства.

Житель Актау по интернету научился выращивать раков


- В прошлом году начал это дело. В настоящее время трудоустроил пять человек. Реализую раков в супермаркетах и ресторанах города. Раки кушают только ночью и у них есть специальная еда. В ближайшее время планируем увеличить количество раков до 15-20 тонн. Также хотим попробовать заняться рыбным хозяйством. Самое удивительное - мы научились разводить раков с помощью интернета, - отметил предприниматель.

В настоящее время в селе Акшукур, где находится ферма, создано пять специальных бассейнов для разведения раков.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ирон
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:55
Цитата: Ingul
Китайцы в подобных условиях выращивают рыбу

практически все креветки с юго-восточного побережья выращены таким же способом. единственное отличие от рыбы это то, что ракообразные в нечистой воде сдохнут а рыбы нет.
так что пусть выращивает.
молодец мужик! bravo
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:13
В старину, старики сказывают, в Каспии раки водились. uhmylka
Теперь будут выращивать в замкнутом бассейне.
Идея, вроде бы, и не плохая.
Но вкус и польза от такого мяса будет зависеть от того, чем кормить будут этих раков.
Китайцы в подобных условиях выращивают рыбу, которая, как стало известно, смертельно опасна.
 
 

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