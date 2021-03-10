Похолодание ожидается в Актау

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Максимальное понижение температуры ожидается в ночь с 11 на 12 марта. Термометр покажет –12 градусов ниже нуля. По данным некоторых сайтов, в регионе в пятницу ожидается снег.
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Среда, 10 Марта
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