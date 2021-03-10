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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 202

Больше тысячи фламинго удалось снять на видео жителю Актау

Жителю Актау удалось снять на видео больше тысячи фламинго, которые обитали на озере Караколь. По словам видеооператора, не спугнуть пернатых получилось благодаря использованию дрона небольшого размера.

Скрин видео
Кадры с грациозными птицами житель Актау Нуркен Тажибай снял вчера, 9 марта, на озере Караколь. По словам видеооператора, съёмки заняли около 30 минут.

- Такое количество фламинго в одном месте мне удалось снять впервые. До вчерашнего дня я поднимал над озером дрон, но птиц было меньше, а порой они делились на небольшие стаи. Уверенно могу сказать, что техника нисколько не мешала их полёту. Напротив, они её практически не замечали и несколько раз задевали коптер крыльями. В эти моменты я мысленно прощался с техникой, ожидая её падения в воду, но всё обошлось, – поделился Нуркен Тажибай, автор видео.




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