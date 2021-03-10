Больше тысячи фламинго удалось снять на видео жителю Актау

Кадры с грациозными птицами житель Актау Нуркен Тажибай снял вчера, 9 марта, на озере Караколь. По словам видеооператора, съёмки заняли около 30 минут.- Такое количество фламинго в одном месте мне удалось снять впервые. До вчерашнего дня я поднимал над озером дрон, но птиц было меньше, а порой они делились на небольшие стаи. Уверенно могу сказать, что техника нисколько не мешала их полёту. Напротив, они её практически не замечали и несколько раз задевали коптер крыльями. В эти моменты я мысленно прощался с техникой, ожидая её падения в воду, но всё обошлось, – поделился Нуркен Тажибай, автор видео.