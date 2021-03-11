Визит-центр на Бозжыре: Как его видят инвесторы и местные жители

Фото toppress.kz
Урочище Бозжыра, находящееся в 300 километрах от Актау на западе Казахстана, славится своими невероятными видами, а также богатыми флорой и фауной. Оно входит в число сакральных объектов Казахстана по программе «Рухани жаңғыру». И именно здесь, на нетронутой человеком земле, в ближайшие два года планируется строительство гостиничного комплекса.
Корреспондент Toppress.kz лично побеседовал с местными жителями, а также с представителями инвесторов проекта, чтобы выяснить, что думают об этом непосредственно заинтересованные стороны.
- Зачем вообще мы хотим строить этот объект, и почему он нужен? Если ехать из города Актау на Бозжыру на автомобиле, то путь займёт три часа. И летом, даже если вы возьмёте с собой холодную воду, по приезду на Бозжыру она будет уже тёплой. Прибыв туда, вы не найдете организованного места для отдыха, ни тени, ни уборной. Поэтому в четырёх километрах от урочища мы хотим построить визит-центр. В визит-центре с открытым бесплатным паркингом будут находиться фуд-корд, магазины, информационные стойки о местности, магазины народных сувениров и товаров, уборные и множество других удобств для туристов. Вы сможете элементарно прийти, поесть, попить, вымыть лицо, отдохнуть с дальней дороги и дальше пойти к урочищу. Также там будет организована конюшня для тех, кто предпочтёт добраться до горы Бозжыра верхом. Однако будут и те, кто после дороги захочет остаться на ночлег, понаблюдать закат, ночной вид на урочище или даже рассвет. И с этой целью туристы смогут снять номер в гостиничном комплексе и остаться на ночлег, – сказал Ринат Меркамал, представитель инвестора будущего комплекса.
Сумма инвестиций в проект составит 38 миллиардов тенге, что открывает для региона большие перспективы. Ближайшее к урочищу село Сенек находится в 65 километрах от него, там проживают около 2000 человек. Жители этого села и других близлежащих населённых пунктов высказывают разные точки зрения по этому поводу.
- Я считаю, что каждый вправе выражать своё мнение, если дело касается родного края. По моему мнению, если решение примут в соответствии с законом, то никаких проблем возникнуть не должно, – сказал Разгали Кулпыбаев, житель села Сенек.
А вот сельчанин Абилкасып Мырзагали выразил обеспокоенность тем, что на работу в гостиничный комплекс будут нанимать не местных жителей, а иностранцев. Но вместе с тем он надеется, что появление комплекса на Бозжыре поможет местным жителям решить проблему отсутствия интернета и водоснабжения.
- Ежегодно в ауле заканчивают школу около 40 выпускников. И если пятеро из них находят работу, то остальные 35 остаются безработными. Нет стабильной работы, если честно, а это – возможность обеспечить их работой. А что, если вместо наших ребят будут нанимать иностранцев? Это тоже нужно обсудить и продумать. В 84 километрах есть аул Аккудык, с которым имеются проблемы с дорожным сообщением. И этот аул сейчас на грани исчезновения. Осталось всего 12-13 домов, хотя раньше было 80-85. И если откроется комплекс на Бозжыре, и жителей наших аулов возьмут туда на работу, разве наши аулы не начнут снова развиваться? Сейчас у них проблемы с водоснабжением, а если Бозжыру обеспечат водой, то доступ к воде получат и жители Аккудыка. Должна решиться проблема с отсутствием интернета, – сказал мужчина.
Представитель инвесторов уверен, что им удастся организовать культурный туризм на Бозжыре.
- Место красивое, и если вы там бывали, то видели, как там развивается на данный момент дикий туризм – джиперы просто хаотично ездят по степи, разрушая природу. Примечательно, что они не хотят ездить друг за другом, потому что часть дороги разрушилась и превратилась в меловую пыль. Соответственно, никто из них не хочет оказаться в пыли позади другой машины, поэтому они ездят параллельно друг другу. Таким образом, дорога с каждым разом становится все шире и шире, что наносит большой урон флоре и фауне, – рассказал Ринат Меркамал.
В совете региональной ассоциации «Табиги орта» данную идею восприняли не так воодушевлённо.
- Я против строительства гостиничного комплекса в том виде, в котором инициаторы в последний раз представляли его общественности. Проект предусматривал не только гостиницу, но и бассейны, и целый развлекательный комплекс. Но я за то, чтобы там построили небольшой визит-центр в этностиле со специальной площадкой, где все желающие могли бы установить свои палатки или юрты. Особенно это касается жителей близлежащих аулов, которые могли бы размещать в этом визит-центе свои собственные юрты и зарабатывать тем самым себе на жизнь, создавая этнический колорит в данной местности и развивая туризм. В этом случае местные жители смогли бы официально зарегистрировать свой бизнес в качестве юридического лица, сдавать в аренду приезжим туристам свои юрты и предоставлять им полный спектр услуг: работа в качестве гидов и проводников на местности, катание на верблюдах и лошадях, продажа продукции местной национальной кухни (тот же шубат, бешбармак, балкаймак и так далее), – отметил Адильбек Козыбаков, председатель совета региональной ассоциации «Табиги орта».
Он также добавил, что исходя из этого, местное население было бы, в первую очередь, заинтересовано сохранять природу, потому что это стало бы их хлебом. Иными словами, сохраняя природу, они помогут привлекать как можно больше туристов и тем самым развивать экономику региона. Еще одно преимущество, по мнению спикера, заключается в том, что популяция джейранов и уриалов могла бы возрасти, и они бы не пугались туристов, если там будут соблюдены все природоохранные требования.
Однако представитель инвестора заверил, что размещение гостиничного комплекса не повредит окружающей среде и животному миру, обитающему по соседству.
- Перед тем как выбрать локацию, мы рассматривали пять мест для размещения гостиничного комплекса. Как вы знаете, урочище Бозжыра находится на территории Жабайушканского заказника (род заповедника, где временно запрещена охота, или где растения находятся под особой охраной – прим.ред.). Так вот, четыре из пяти примеченных нами локаций находились на территории этого заказника – две из них на панораме, и ещё две внизу. При детальном изучении паспорта заказника мы заметили, что на панораме находятся пути миграции животных и пастбища. И если бы мы там разместились, мы бы максимально мешали природе. Мы хотим создать благоприятные условия для каждого туриста, а сейчас не все желающие смогут посетить урочище Бозжыра, для этого нужно иметь крепкий внедорожник, потому что туда очень сложно попасть. К тому же, сейчас мы наблюдаем недобросовестное отношение туристов, они выкапывают там ямы под мангалы и казаны, разжигают костёр и оставляют за собой кучу мусора, – добавил Ринат Меркамал.
По мнению местного жителя Нурхана Бекова, присутствие людей с появлением гостиничного комплекса также приведёт к увеличению количества мусора. Другим волнующим его вопросом стала возможность трудоустройства местных жителей в гостиничном комплексе.
- Я слышал, что на работу будут брать местных жителей. Перед тем, как взять их на работу, их нужно профессионально подготовить и обучить, а затем принять их на достойную работу, а не каким-то официантом или уборщиком мусора. На своей земле мы не собираемся прислуживать отдыхающим иностранцам. Мы унаследовали эти земли от своих предков не за тем, чтобы убирать мусор или обслуживать иностранцев, – отметил мужчина.
В совете региональной ассоциации «Табиги орта» относятся к обещаниям инвесторов о трудоустройстве местного населения скептически.
- Я думаю, в гостинице будет ограниченное количество рабочих мест, и в любом случае определённая часть персонала будет привезена из города Актау и других регионов для трудоустройства на Бозжыре. Очевидно, что владельцы гостиницы не станут брать на работу только местных, ведь у них, наверняка, будут свои требования к кандидатам, раз они собираются строить отель высокого уровня. Поэтому альтернатива – это создание условий для местного населения, чтобы они смогли самостоятельно заниматься предпринимательством, взаимодействуя с туристами, – сказал Адильбек Козыбаков.
По словам сельчан, представители инвесторов проводили с ними встречу, на которой жителям сёл пообещали нанимать для строительства работников из числа местного населения, а после двухлетнего строительства комплекса будет создано 250 постоянных рабочих мест.
- Надеюсь, они сказали правду, потому что сельчане уже понадеялись на работу. У меня двое сыновей: одному 23 года, другому – 21, они сейчас без работы, – сказал Абилкасип Мырзагали.
Руководитель управления туризма Мангистауской области Гульсим Жариева также заверила, что жители таких населённых пунктов, как Сенек, Куланды, Бустан, могут оказать свои услуги при строительстве. А уже когда объект будет запущен, сельские жители будут там работать.
- Для этого в проекте имеется обучение местных жителей: обучение гостеприимству, ресторанному бизнесу. Нам нужно соответствовать международным стандартам, а для этого у нас должны быть квалифицированные кадры, нам нужно к этому стремиться, – сказала Жариева.
Представитель инвестора Ринат Меркамал развеял все народные сомнения и поставил жирную точку в этом вопросе.
- На данный момент есть дезинформация насчёт трудоустройства. Но я могу сказать однозначно, что мы хотим организовать максимально местное трудоустройство, поскольку нам удобнее работать именно с местным населением, – сказал он.
Житель села Сенек Абилкасип Мырзагали поддерживает строительство гостиницы, потому что новая автодорога будет проходить через местные аулы.
- Рядом с нашим аулом тоже есть красивые ландшафты: горы, пески. Пусть туристы, проезжая через эти края, наслаждаются этой красотой, – добавил мужчина.
Его односельчанин Раздали Кулпыбаев также заявил, что жители аула должны стремиться к новшеству.
- Если сюда приедут иностранные туристы, наш аул станет чище. Здесь кроме школы и больницы работы особо нет. Часть сельчан работают на вахте. Большинство живут благодаря тому, что держат скот. Мы должны стремиться к новшеству и особенно благополучию. Только тогда в нашей жизни произойдут судьбоносные изменения, – заключил он.
Каждый год урочище Бозжыра посещают 5000 туристов, и главным транспортным средством для них являются внедорожники. Однако аренда внедорожника не всем туристам по карману. Цена за один рейс составляет порядка 60-70 тысяч тенге.
Напомним, ранее о строительстве на Бозжыре высказались азербайджанские и американские журналисты.
Корреспондент Toppress.kz лично побеседовал с местными жителями, а также с представителями инвесторов проекта, чтобы выяснить, что думают об этом непосредственно заинтересованные стороны.
- Зачем вообще мы хотим строить этот объект, и почему он нужен? Если ехать из города Актау на Бозжыру на автомобиле, то путь займёт три часа. И летом, даже если вы возьмёте с собой холодную воду, по приезду на Бозжыру она будет уже тёплой. Прибыв туда, вы не найдете организованного места для отдыха, ни тени, ни уборной. Поэтому в четырёх километрах от урочища мы хотим построить визит-центр. В визит-центре с открытым бесплатным паркингом будут находиться фуд-корд, магазины, информационные стойки о местности, магазины народных сувениров и товаров, уборные и множество других удобств для туристов. Вы сможете элементарно прийти, поесть, попить, вымыть лицо, отдохнуть с дальней дороги и дальше пойти к урочищу. Также там будет организована конюшня для тех, кто предпочтёт добраться до горы Бозжыра верхом. Однако будут и те, кто после дороги захочет остаться на ночлег, понаблюдать закат, ночной вид на урочище или даже рассвет. И с этой целью туристы смогут снять номер в гостиничном комплексе и остаться на ночлег, – сказал Ринат Меркамал, представитель инвестора будущего комплекса.
Сумма инвестиций в проект составит 38 миллиардов тенге, что открывает для региона большие перспективы. Ближайшее к урочищу село Сенек находится в 65 километрах от него, там проживают около 2000 человек. Жители этого села и других близлежащих населённых пунктов высказывают разные точки зрения по этому поводу.
- Я считаю, что каждый вправе выражать своё мнение, если дело касается родного края. По моему мнению, если решение примут в соответствии с законом, то никаких проблем возникнуть не должно, – сказал Разгали Кулпыбаев, житель села Сенек.
А вот сельчанин Абилкасып Мырзагали выразил обеспокоенность тем, что на работу в гостиничный комплекс будут нанимать не местных жителей, а иностранцев. Но вместе с тем он надеется, что появление комплекса на Бозжыре поможет местным жителям решить проблему отсутствия интернета и водоснабжения.
- Ежегодно в ауле заканчивают школу около 40 выпускников. И если пятеро из них находят работу, то остальные 35 остаются безработными. Нет стабильной работы, если честно, а это – возможность обеспечить их работой. А что, если вместо наших ребят будут нанимать иностранцев? Это тоже нужно обсудить и продумать. В 84 километрах есть аул Аккудык, с которым имеются проблемы с дорожным сообщением. И этот аул сейчас на грани исчезновения. Осталось всего 12-13 домов, хотя раньше было 80-85. И если откроется комплекс на Бозжыре, и жителей наших аулов возьмут туда на работу, разве наши аулы не начнут снова развиваться? Сейчас у них проблемы с водоснабжением, а если Бозжыру обеспечат водой, то доступ к воде получат и жители Аккудыка. Должна решиться проблема с отсутствием интернета, – сказал мужчина.
Представитель инвесторов уверен, что им удастся организовать культурный туризм на Бозжыре.
- Место красивое, и если вы там бывали, то видели, как там развивается на данный момент дикий туризм – джиперы просто хаотично ездят по степи, разрушая природу. Примечательно, что они не хотят ездить друг за другом, потому что часть дороги разрушилась и превратилась в меловую пыль. Соответственно, никто из них не хочет оказаться в пыли позади другой машины, поэтому они ездят параллельно друг другу. Таким образом, дорога с каждым разом становится все шире и шире, что наносит большой урон флоре и фауне, – рассказал Ринат Меркамал.
В совете региональной ассоциации «Табиги орта» данную идею восприняли не так воодушевлённо.
- Я против строительства гостиничного комплекса в том виде, в котором инициаторы в последний раз представляли его общественности. Проект предусматривал не только гостиницу, но и бассейны, и целый развлекательный комплекс. Но я за то, чтобы там построили небольшой визит-центр в этностиле со специальной площадкой, где все желающие могли бы установить свои палатки или юрты. Особенно это касается жителей близлежащих аулов, которые могли бы размещать в этом визит-центе свои собственные юрты и зарабатывать тем самым себе на жизнь, создавая этнический колорит в данной местности и развивая туризм. В этом случае местные жители смогли бы официально зарегистрировать свой бизнес в качестве юридического лица, сдавать в аренду приезжим туристам свои юрты и предоставлять им полный спектр услуг: работа в качестве гидов и проводников на местности, катание на верблюдах и лошадях, продажа продукции местной национальной кухни (тот же шубат, бешбармак, балкаймак и так далее), – отметил Адильбек Козыбаков, председатель совета региональной ассоциации «Табиги орта».
Он также добавил, что исходя из этого, местное население было бы, в первую очередь, заинтересовано сохранять природу, потому что это стало бы их хлебом. Иными словами, сохраняя природу, они помогут привлекать как можно больше туристов и тем самым развивать экономику региона. Еще одно преимущество, по мнению спикера, заключается в том, что популяция джейранов и уриалов могла бы возрасти, и они бы не пугались туристов, если там будут соблюдены все природоохранные требования.
Однако представитель инвестора заверил, что размещение гостиничного комплекса не повредит окружающей среде и животному миру, обитающему по соседству.
- Перед тем как выбрать локацию, мы рассматривали пять мест для размещения гостиничного комплекса. Как вы знаете, урочище Бозжыра находится на территории Жабайушканского заказника (род заповедника, где временно запрещена охота, или где растения находятся под особой охраной – прим.ред.). Так вот, четыре из пяти примеченных нами локаций находились на территории этого заказника – две из них на панораме, и ещё две внизу. При детальном изучении паспорта заказника мы заметили, что на панораме находятся пути миграции животных и пастбища. И если бы мы там разместились, мы бы максимально мешали природе. Мы хотим создать благоприятные условия для каждого туриста, а сейчас не все желающие смогут посетить урочище Бозжыра, для этого нужно иметь крепкий внедорожник, потому что туда очень сложно попасть. К тому же, сейчас мы наблюдаем недобросовестное отношение туристов, они выкапывают там ямы под мангалы и казаны, разжигают костёр и оставляют за собой кучу мусора, – добавил Ринат Меркамал.
По мнению местного жителя Нурхана Бекова, присутствие людей с появлением гостиничного комплекса также приведёт к увеличению количества мусора. Другим волнующим его вопросом стала возможность трудоустройства местных жителей в гостиничном комплексе.
- Я слышал, что на работу будут брать местных жителей. Перед тем, как взять их на работу, их нужно профессионально подготовить и обучить, а затем принять их на достойную работу, а не каким-то официантом или уборщиком мусора. На своей земле мы не собираемся прислуживать отдыхающим иностранцам. Мы унаследовали эти земли от своих предков не за тем, чтобы убирать мусор или обслуживать иностранцев, – отметил мужчина.
В совете региональной ассоциации «Табиги орта» относятся к обещаниям инвесторов о трудоустройстве местного населения скептически.
- Я думаю, в гостинице будет ограниченное количество рабочих мест, и в любом случае определённая часть персонала будет привезена из города Актау и других регионов для трудоустройства на Бозжыре. Очевидно, что владельцы гостиницы не станут брать на работу только местных, ведь у них, наверняка, будут свои требования к кандидатам, раз они собираются строить отель высокого уровня. Поэтому альтернатива – это создание условий для местного населения, чтобы они смогли самостоятельно заниматься предпринимательством, взаимодействуя с туристами, – сказал Адильбек Козыбаков.
По словам сельчан, представители инвесторов проводили с ними встречу, на которой жителям сёл пообещали нанимать для строительства работников из числа местного населения, а после двухлетнего строительства комплекса будет создано 250 постоянных рабочих мест.
- Надеюсь, они сказали правду, потому что сельчане уже понадеялись на работу. У меня двое сыновей: одному 23 года, другому – 21, они сейчас без работы, – сказал Абилкасип Мырзагали.
Руководитель управления туризма Мангистауской области Гульсим Жариева также заверила, что жители таких населённых пунктов, как Сенек, Куланды, Бустан, могут оказать свои услуги при строительстве. А уже когда объект будет запущен, сельские жители будут там работать.
- Для этого в проекте имеется обучение местных жителей: обучение гостеприимству, ресторанному бизнесу. Нам нужно соответствовать международным стандартам, а для этого у нас должны быть квалифицированные кадры, нам нужно к этому стремиться, – сказала Жариева.
Представитель инвестора Ринат Меркамал развеял все народные сомнения и поставил жирную точку в этом вопросе.
- На данный момент есть дезинформация насчёт трудоустройства. Но я могу сказать однозначно, что мы хотим организовать максимально местное трудоустройство, поскольку нам удобнее работать именно с местным населением, – сказал он.
Житель села Сенек Абилкасип Мырзагали поддерживает строительство гостиницы, потому что новая автодорога будет проходить через местные аулы.
- Рядом с нашим аулом тоже есть красивые ландшафты: горы, пески. Пусть туристы, проезжая через эти края, наслаждаются этой красотой, – добавил мужчина.
Его односельчанин Раздали Кулпыбаев также заявил, что жители аула должны стремиться к новшеству.
- Если сюда приедут иностранные туристы, наш аул станет чище. Здесь кроме школы и больницы работы особо нет. Часть сельчан работают на вахте. Большинство живут благодаря тому, что держат скот. Мы должны стремиться к новшеству и особенно благополучию. Только тогда в нашей жизни произойдут судьбоносные изменения, – заключил он.
Каждый год урочище Бозжыра посещают 5000 туристов, и главным транспортным средством для них являются внедорожники. Однако аренда внедорожника не всем туристам по карману. Цена за один рейс составляет порядка 60-70 тысяч тенге.
Напомним, ранее о строительстве на Бозжыре высказались азербайджанские и американские журналисты.