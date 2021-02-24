Иностранцы о Бозжыре: Что пишут о строительстве азербайджанские и американские журналисты

Фото Рашида Исмагилова
Американский журналист Пол Салопек, обладатель двух Пулитцеровских премий, вновь прокомментировал ситуацию в урочище Бозжыра, которое он посетил в 2016 году. Он выразил уверенность в том, что несмотря на перспективу создания рабочих мест, строительство отеля на Бозжыре – это недальновидное и невыгодное для Мангистау решение, сообщает malim.kz.
- Создание рабочих мест – неоспоримый аргумент. Бедность свирепствует. Действительно, нельзя быть сытым, лишь любуясь природой. Однако должны быть более разумные способы создания рабочих мест на длительный срок. Заявлять таким гостям, как я, что «светлым будущим» для местных пастухов станет работа официантов или мытье ванн в отеле – это не лучший аргумент, - сказал Пол Салопек.
По его словам, опыт посещения Бозжыры потеряет свою уникальность в случае, если туристический объект все-таки построят в том виде, какой планируется сейчас.
- Это охраняемый мир нетронутой дикой природы. Это вспомогательная экосистема пустынь, где нелегко найти пресную воду. Это место, красоту которой люди не испортили мусором. Непродуманная туристическая инфраструктура вредит природе. Главная ценность Бозжыры – ее хрупкость, а машины или, не дай бог, вертолеты, разрушат эту хрупкую систему. Спокойная обстановка Бозжыры будет разрушена, раскопана и истощена. Ради чего? Просто ради прибыли. А посетители Бозжыры, которые приедут в этот отель и профинансируют катастрофу, на самом деле не найдут нетронутого места в его первозданном виде. Они даже не поймут, что им продают некачественную имитацию испорченного оригинала. Для них урочище станет лишь фоном, картинкой для бассейна, - сообщил журналист.
Пол Салопек подчеркнул, что территорию Бозжыры необходимо причислить к особо охраняемым территориям.
- Казахстанцы – заинтересованные стороны из числа местных жителей, активисты, ученые, политики-экологи должны работать сообща уже сейчас, чтобы сохранить это удивительное и волшебное место до того, как Бозжыра будет разрушена. Вы находитесь на решающем этапе во взаимоотношениях человека и природы в Бозжыре, крупнейшем биоме Западного Казахстана, - добавил Пол Салопек.
Азербайджанские журналисты присоединились к критике строительства отеля, но с другой стороны. На новостном сайте news.day.az турецкому бизнесмену Феттаху Таминдже предложили инвестировать в туризм Азербайджана 100 миллионов долларов, которые, по информации новостного издания, он намерен вложить в строительство на Бозжыре.
- Против строительства отеля в Казахстане развернулась масштабная информационная кампания. Такими действиями казахи никогда не найдут иностранных инвестиций и только будут отпугивать инвесторов. Что будет после строительства отеля, если только на стадии обсуждения проекта разгораются такие страсти? Хотя любая экономика сегодня остро нуждается в инвестициях. В Казахстане даже создана специальная национальная компания по поиску инвестиций – Kazakh Invest. То есть, одной рукой они ищут зарубежные инвестиции, а другой рукой – отталкивают, - написано в заметке.
Цитируя Ильхама Алиева, президента Азербайджана, журналисты назвали туризм «второй нефтью». По их словам, в стране созданы необходимые условия для иностранных инвестиций.
- Зачем успешным международным инвесторам пытаться идти в страны, где им не рады? Туда, где против них разворачивают масштабную информационную войну? Может, вместо этого лучше инвестировать в Азербайджан? Здесь ясно осознают свои приоритеты, ценность иностранных инвестиций, создан стабильный благоприятный и инвестиционный климат. Подумайте, уважаемый Феттах Таминдже!, – заключили журналисты.
Напомним, ранее Пол Салопек уже негативно высказывался о стройке на Бозжыре.
- Создание рабочих мест – неоспоримый аргумент. Бедность свирепствует. Действительно, нельзя быть сытым, лишь любуясь природой. Однако должны быть более разумные способы создания рабочих мест на длительный срок. Заявлять таким гостям, как я, что «светлым будущим» для местных пастухов станет работа официантов или мытье ванн в отеле – это не лучший аргумент, - сказал Пол Салопек.
По его словам, опыт посещения Бозжыры потеряет свою уникальность в случае, если туристический объект все-таки построят в том виде, какой планируется сейчас.
- Это охраняемый мир нетронутой дикой природы. Это вспомогательная экосистема пустынь, где нелегко найти пресную воду. Это место, красоту которой люди не испортили мусором. Непродуманная туристическая инфраструктура вредит природе. Главная ценность Бозжыры – ее хрупкость, а машины или, не дай бог, вертолеты, разрушат эту хрупкую систему. Спокойная обстановка Бозжыры будет разрушена, раскопана и истощена. Ради чего? Просто ради прибыли. А посетители Бозжыры, которые приедут в этот отель и профинансируют катастрофу, на самом деле не найдут нетронутого места в его первозданном виде. Они даже не поймут, что им продают некачественную имитацию испорченного оригинала. Для них урочище станет лишь фоном, картинкой для бассейна, - сообщил журналист.
Пол Салопек подчеркнул, что территорию Бозжыры необходимо причислить к особо охраняемым территориям.
- Казахстанцы – заинтересованные стороны из числа местных жителей, активисты, ученые, политики-экологи должны работать сообща уже сейчас, чтобы сохранить это удивительное и волшебное место до того, как Бозжыра будет разрушена. Вы находитесь на решающем этапе во взаимоотношениях человека и природы в Бозжыре, крупнейшем биоме Западного Казахстана, - добавил Пол Салопек.
Азербайджанские журналисты присоединились к критике строительства отеля, но с другой стороны. На новостном сайте news.day.az турецкому бизнесмену Феттаху Таминдже предложили инвестировать в туризм Азербайджана 100 миллионов долларов, которые, по информации новостного издания, он намерен вложить в строительство на Бозжыре.
- Против строительства отеля в Казахстане развернулась масштабная информационная кампания. Такими действиями казахи никогда не найдут иностранных инвестиций и только будут отпугивать инвесторов. Что будет после строительства отеля, если только на стадии обсуждения проекта разгораются такие страсти? Хотя любая экономика сегодня остро нуждается в инвестициях. В Казахстане даже создана специальная национальная компания по поиску инвестиций – Kazakh Invest. То есть, одной рукой они ищут зарубежные инвестиции, а другой рукой – отталкивают, - написано в заметке.
Цитируя Ильхама Алиева, президента Азербайджана, журналисты назвали туризм «второй нефтью». По их словам, в стране созданы необходимые условия для иностранных инвестиций.
- Зачем успешным международным инвесторам пытаться идти в страны, где им не рады? Туда, где против них разворачивают масштабную информационную войну? Может, вместо этого лучше инвестировать в Азербайджан? Здесь ясно осознают свои приоритеты, ценность иностранных инвестиций, создан стабильный благоприятный и инвестиционный климат. Подумайте, уважаемый Феттах Таминдже!, – заключили журналисты.
Напомним, ранее Пол Салопек уже негативно высказывался о стройке на Бозжыре.