Преступлением против казахского народа назвал строительство на Бозжыре американский писатель и журналист Пол Салопек

Фото с сайта научного общества National Geographic
Американский журналист Пол Салопек, который посещал Бозжыру в ходе кругосветного путешествия, прокомментировал строительство отеля на территории урочища. Как сообщает сайт adamdar.ca, он считает строительство необдуманным и опасным как с экологической, так и с исторической точки зрения.
- В 2016 году мне посчастливилось пройти пешком мимо Бозжыры - этих отдаленных, высоких белых скал Западного Казахстана. Воистину, это один из великих храмов природной красоты, сохранившихся на Земле. То, что жадные коммерческие застройщики оскверняют его ради быстрой прибыли, есть преступление не только против казахского народа, который является хранителем этого уникального природного наследия, но и серьезный удар по населяющим регион видам, которые и без того находятся под угрозой исчезновения, включая пугливых и редких горных баранов и антилоп. Этот непродуманный проект представляет собой атаку на нетронутые ландшафты мирового значения. Мы не можем просто закрыть на это глаза, - написал журналист.
Для справки:
Пол Салопек — американский журналист и писатель, лауреат двух Пулитцеровских премий. В 2013 году при поддержке научного общества National Geographic он начал кругосветное пешее путешествие «Out Of Eden Walk» («Из Эдема»). В ходе проекта Пол Салопек рассказывает о ранних миграциях человечества, освещая современные конфликты с исторической точки зрения.
- В 2016 году мне посчастливилось пройти пешком мимо Бозжыры - этих отдаленных, высоких белых скал Западного Казахстана. Воистину, это один из великих храмов природной красоты, сохранившихся на Земле. То, что жадные коммерческие застройщики оскверняют его ради быстрой прибыли, есть преступление не только против казахского народа, который является хранителем этого уникального природного наследия, но и серьезный удар по населяющим регион видам, которые и без того находятся под угрозой исчезновения, включая пугливых и редких горных баранов и антилоп. Этот непродуманный проект представляет собой атаку на нетронутые ландшафты мирового значения. Мы не можем просто закрыть на это глаза, - написал журналист.
Для справки:
Пол Салопек — американский журналист и писатель, лауреат двух Пулитцеровских премий. В 2013 году при поддержке научного общества National Geographic он начал кругосветное пешее путешествие «Out Of Eden Walk» («Из Эдема»). В ходе проекта Пол Салопек рассказывает о ранних миграциях человечества, освещая современные конфликты с исторической точки зрения.