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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 2366

Преступлением против казахского народа назвал строительство на Бозжыре американский писатель и журналист Пол Салопек

Строительство в урочище Бозжыра прокомментировал Пол Салопек, американский журналист, документалист и писатель, член научного общества National Geographic. Об этом сообщает сайт adamdar.ca.

Фото с сайта научного общества National Geographic
Американский журналист Пол Салопек, который посещал Бозжыру в ходе кругосветного путешествия, прокомментировал строительство отеля на территории урочища. Как сообщает сайт adamdar.ca, он считает строительство необдуманным и опасным как с экологической, так и с исторической точки зрения.

- В 2016 году мне посчастливилось пройти пешком мимо Бозжыры - этих отдаленных, высоких белых скал Западного Казахстана. Воистину, это один из великих храмов природной красоты, сохранившихся на Земле. То, что жадные коммерческие застройщики оскверняют его ради быстрой прибыли, есть преступление не только против казахского народа, который является хранителем этого уникального природного наследия, но и серьезный удар по населяющим регион видам, которые и без того находятся под угрозой исчезновения, включая пугливых и редких горных баранов и антилоп. Этот непродуманный проект представляет собой атаку на нетронутые ландшафты мирового значения. Мы не можем просто закрыть на это глаза, - написал журналист.

Для справки:

Пол Салопек — американский журналист и писатель, лауреат двух Пулитцеровских премий. В 2013 году при поддержке научного общества National Geographic он начал кругосветное пешее путешествие «Out Of Eden Walk» («Из Эдема»). В ходе проекта Пол Салопек рассказывает о ранних миграциях человечества, освещая современные конфликты с исторической точки зрения.



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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 chilian (Посетители) Сегодня, 16:00
Неужели не прислушаются к мнению известного писателя и журналиста? Очень жаль, если жажда наживы окажется выше здравого смысла. Ведь красота Бозжыра в ее первозданности, девственности природы, не тронутой человеком!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • касым
  • mer
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:38
Вы думаете наши чиновники этого не понимают? Все , всё , прекрасно понимают ,но жажда наживы перевешивает.

Коррупция во всей её "красе" !
 
-3
  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • mer
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 14:30
Мы не можем просто закрыть на это глаза, - написал журналист.

Вводите санкции и армию с флотом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Сергей Владимиров
  • kk13
  • non_alcoholic
  • Нурекен
  • Ну Ну
  • касым
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:04
....ну, а что толку от всех этих слов....надо было ещё раньше перестраховаться и внести в исторический список мирового наследия ЮНЕСКО, а так получается со слов местных властей он как будто безхозный....и можно делать всё, что вздумается... в Казахстане ещё много природных памятников истории, которые пока не поздно также нужно сохранить для потомков и истории и внести в мировой список ЮНЕСКО тот же Чарынский каньон, Алтын Эмель , легендарная Шеркала и тгд...
 
 

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