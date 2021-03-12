В Мангистау проведут фестиваль в честь Наурыза

Фото Рашида Исмагилова из архива Lada.kz

Nauryz Fest пройдет в Мангистауской области с 14 по 22 марта. В центре общественных коммуникаций сообщили, что в рамках фестиваля проведут праздничные мероприятия и несколько конкурсов.



14 марта в «Көрісу күні» волонтеры будут поздравлять жителей и гостей Актау с праздником и раздавать сладости. В Instagram начнется конкурс «Ұлт нақышы» («Национальный колорит»), который продлится до 22 марта. Для участия нужно будет опубликовать фотографии в казахской национальной одежде с хэштегами #MangystauNauryzFest2021 и #Национальные2021. Известные в регионе профессиональные фотографы выберут лучшие снимки, а победители получат призы.



В «Жайлау күні», который пройдет 15 марта, в парках районных центров высадят саженцы ивы. Мероприятие проведут с участием молодежи.



16 и 17 марта, в дни «Шежіре» («Наследство») и «Тарихқа тағзым» («Уважение истории»), в Мунайлинском и Каракиянском районах проведут театральные спектакли с участием молодежного театра «Ак жол». Зрителям покажут постановку Отен Ахмета «Елім деп өткен ер Жалау» («Я не знаю, сказал он»). Помимо этого, организаторы фестиваля проведут тематические экскурсии по районным и городским музеям.



Также 17 марта состоится областной айтыс молодых акынов на тему «Тарихқа тағзым».



В «Игі істер күні» («День добрых дел») 18 марта корпус волонтеров будет вручать книги заключенным исправительного учреждения №69 города Актау. Молодежные организации региона проведут благотворительные мероприятия.



19 марта в Мангистауском районе пройдут соревнования по национальным видам спорта (асык ату, арқан тартыс, күс сынасу) и конкурс беркутчи. В Жанаозене запланированы республиканские соревнования по стрельбе из лука.



20 марта в «Зияткерлік күні» («День интеллектуалов») совместно с федерацией тогызкумалак состоится городской конкурс по этому виду спорта среди молодежи.



В следующие два дня, 21 и 22 марта, пройдет «Ұлыстың Ұлы күні» («День сына Улуса»). В рамках 30-летия Независимости Казахстана на берегу моря откроют мурал, произведение монументальной росписи.



Помимо этого, на протяжении всего фестиваля в Instagram пройдет конкурс видеороликов с приготовлением блюд и этикетом сервировки стола. Среди молодежи Каракиянского района проведут конкурс видео «Берекелі, мерекелі – әз Наурыз» («Благодатно, празднично – вот такой Наурыз»), который направлен на пропаганду национальных ценностей и традиций. Принять участие можно по хэштегам #MangystauNauryzFest2021 и #Наурызмазри.